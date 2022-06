Forsvareren: Dette var Millehaugens plan da han ble pågrepet

Millehaugen ble pågrepet da han kom gående på en vei i Østmarka i Oslo, onsdag formiddag.

– Han var våt og forkommen, forteller forsvarer Morten Furuholmen om øyeblikket Millehaugen ble pågrepet.

– Veldig åpen

Onsdag kveld har Furuholmen sittet i avhør på politihuset i Oslo med sin klient.

– Han har vært veldig åpen om hvordan han opplever å være forvaringsinnsatt, sier Furuholmen til TV 2 da avhøret var avsluttet.

KOM GÅENDE: Stig Millehaugen kom gående bortover en vei i Østmarka da han ble oppdaget av sivilt politi. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Forsvareren sier at han har vurdert og planlagt rømningsforsøket i flere måneder.

– Det har vært en personlig reise, hvor han har vurdert om han orker å komme tilbake til en forvaringsanstalt hvor han ikke opplever at hans behov blir møtt, sier han.

Bodd i Østmarka

Forsvareren sier at hans klient har oppholdt seg i Østmarka helt siden han ankom Oslo i forrige uke.

I løpet av uken sier Furuholmen at hans klient blant annet har vært i flere butikker i Oslo.

– Han har blant annet vært på en sportsbutikk for å kjøpe en hengekøye, sier han.

– Ikke farlig

Da Millehaugen ble pågrepet var planen hans å kjøpe en fleecegenser.

Furuholmen er tydelig på at hans klients målsetting med rømningsforsøket var å få et bedre innhold i soningen.

I AVHØR: Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen sier hans klient svarte veldig åpent på politiets spørsmål. Foto: Carolyn Hannigan / TV 2

Politiet har mens Millehaugen har vært på rømmen blant annet omtalt han som Norges farligste mann.

Det er verken Furuholmen eller Millehaugen selv enig i.

– Millehaugen har gitt uttrykk for at han ikke mener han har vært farlig for vanlige mennesker, sier han.

Forsvareren sier at han anser saken som avsluttet, og at det ikke vil være behov for ytterligere avhør.

