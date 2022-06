Tyskland vil fortsatt fase ut atomkraft

Tyskland stengte halvparten av sine seks atomkraftverk i desember. De tre gjenværende skal etter planen stenges innen utgangen av året. Samtidig er landet en stor importør av russisk gass.

Opposisjonspartier har bedt om at atomkraftverkene ikke stenges riktig ennå, men det vil ikke statsministeren gå med på. Scholz sier beslutningen er tatt og blir stående.

– Vi vet at det heller ikke er smart å bygge nye atomkraftverk, sier Scholz og viser til at det vil bli dyrt og ta mange år. Han peker også på at man da må importere brenselsstaver fra Russland.

– Det er derfor alle partiene i regjeringen setter sin lit til den massive utbyggingen av fornybar energi, sier Scholz.

Atomkraft står nå for kun 5 prosent av Tysklands strømproduksjon.