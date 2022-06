Pia Haraldsen dukket opp i 18 år gammel kjole

GOD KVELD NORGE (TV 2): Onsdag kveld kåres årets best kledde under Costume Awards 2022 ved Henie Onstad Kunstsenter.

En rekke kjendiser møtte opp på den røde løperen i forbindelse med prisutdelingen.

En av de var artist Tone Damli, som er strålende fornøyd med kveldens lokasjon.

– For første gang er det vi som slipper å ta taxi, vi bor jo rett borti «høgget» her! Så det er deilig, forteller hun til God kveld Norge.

GLEDET SEG: Tone Damli gledet seg til å feire Norges motebransje. Foto: God kveld Norge

Damli var kledd i en hvit kjole for anledningen, og så for seg en gøy kveld i vente. Hun delte også hvem som inspirerer henne mest i moteveien:

– Min største moteinspirasjon tror jeg må være Emili Sindlev.

– Gi mer faen

Sebastian Solberg hadde planen for kvelden klar:

– Jeg skal drikke meg dritings sammen med motefiffen! Det er planen min. Alltid gøy å se motegjengen fulle, også håper jeg å se masse fine «outfits». Det er gøy når folk drar på litt!

GI MER FAEN: Sebastian Solberg sitt beste motetips er å gi mer faen. Foto: God kveld Norge

Solberg forteller til God kveld Norge at han heier på alle, men at han heier ekstra mye på de som tør å gjøre noe ut av seg og som ikke faller under kategorien «typisk norsk».

– Mitt beste motetips er å gi mer faen i hva alle andre syns, og å gjøre sin egen greie.

Inspireres av Timothée Chalamet

Laksearving Gustav Witzøe dukket opp i det han kalte «et 2000-tallsinspirert antrekk». Han forteller at han har mange inspirasjonskilder innenfor mote.

– Tidligere har det nok vært mest Kanye West, men nå har jeg begynt med en blanding av de jeg synes er flinke. Timothée Chalamet synes jeg er veldig flink til å kle seg.

2000-TALLET: Gustav Witzøe forteller at antrekket hans for kvelden er inspirert av 2000-tallet. Foto: God kveld Norge

Videre forteller han til God kveld Norge at han skal ha en fin kveld, heie på norsk mote og se på de som er nominerte.

– Det er veldig mange flinke og fine folk som er nominerte, avslutter han.

Samme kjole som i prinsessens dåp

Pia Haraldsen kjørte gjenbruk og dukket opp i den samme kjolen som gjorde henne til rikskjendis i 2004.

– Det er en 18 år gammel kjole som jeg brukte i prinsesse Ingrid Alexandra sin dåp, faktisk.

Haraldsen sitt beste motetips er å føle seg vel.

18 ÅR GAMMEL KJOLE: Pia Haraldsen dukket opp i den samme kjolen som hun brukte i dåpen til prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: God kveld Norge

– Også er jeg veldig glad i farger, jeg føler det gir litt energi. Det kan bli litt mye beige noen ganger, og da synes jeg det er fint å kunne ta på seg litt farger.

Hennes største inspirasjon innenfor moteverdenen kan hun røpe er supermodellen Kate Moss.

– Hun er klassisk og tidløs, ser alltid kul ut. Litt sånn «british coolness». Hertuginne Kate er også veldig stilig.