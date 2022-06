Innrømmer mangelfull rapportering til myndighetene

Right To Play er en internasjonal NGO som beskytter, utdanner og styrker mer enn 2 millioner barn hvert år til å heve seg over motgang gjennom lekens kraft. Vi er først og fremst en kapasitetsbyggende og opplæringsorganisasjon, noe som betyr at mange av kostnadene våre er personalrelaterte.

En stor del av arbeidet vårt involverer opplæring av lærere, skoleledere og utdanningsansvarlige i hvordan de kan innlemme lekebaserte undervisningstilnærminger i klasserommet for å øke tilgangen til kvalitetsopplæring for barn og gjøre læring mer engasjerende. Vi tilbyr også opplæring, veiledning og støtte til samfunnsledere, omsorgspersoner, foreldre, ungdom og barn selv.

I 2019 brukte Right To Play 83 % av alle inntekter på programmer i 15 land i Afrika, Asia, Midtøsten og Canada. Opplæring, coaching, veiledning og støtte tilbys av Right To Plays lokale programansatte og partnerorganisasjoner. Lokalt personale gir også ekspertise og tekniske ferdigheter innen områder som overvåking, evaluering og læring, og andre funksjoner som kreves for å levere programmer av høy kvalitet.

Flertallet av Right To Play-ansatte kommer fra og bor i de 15 landene der vi kjører programmer. Våre lønnstabeller er uavhengig gjennomgått av Birches Group for å sikre at de er i tråd med lokale lønnsforventninger. Der det er nødvendig, gjennomgår og godkjenner donorer også lønnsskalaer som en del av kontraktsforhandlinger. Right To Play-ansatte og partnere er noen ganger pålagt å reise som en del av jobben deres. Reise er en nødvendig programutgift som kreves for å levere programmer av høy kvalitet, gi driftsstøtte og sikre ansvarlighet for givermidler. For eksempel reiser ansatte til skoler og lokalsamfunn for å trene lærere og trenere eller for å gjennomføre overvåkings- og evalueringsaktiviteter.

Reisekostnader påløper også noen ganger av programmottakere og interessenter, for eksempel av lærere eller utdanningsfunksjonærer som må reise til et opplæringssted. Right To Plays reisepolicy veileder all organisatorisk beslutningstaking og utgifter til reiser. Right To Play ansetter konsulenter for å støtte prosjektleveranser og oppfylle revisjons- eller administrative krav. For eksempel er vi pålagt av flere finansiører å ansette eksterne forsknings- og evalueringsfirmaer for å gjennomføre baseline-, midtveisevalueringer og sluttlinjeevalueringer, samt forskningsstudier.

Å bruke eksterne firmaer til disse evalueringene er viktig for å sikre deres uavhengighet og kvalitet. For å finansiere programmene våre gjennomfører vi innsamlingsaktiviteter i syv land. I 2019, var Right To Play Internationals innsamlings- og administrasjonskostnader til sammen 17 % av de totale utgiftene. Det er viktig å merke seg at ikke alle pengeinnsamlingsutgiftene som er inkludert i denne summen er relatert til innsamlingsarrangementer. Pengeinnsamlingsutgifter inkluderer lønn til ansatte som samler inn pengene som finansierer programmene våre, kostnader knyttet til å opprettholde et kontorlokale der de kan jobbe, og kostnader knyttet til giverengasjement og donasjonsbehandling. Right To Plays innsamlingskostnadsforhold er i tråd med bransjestandarder. Right To Play revideres årlig av ekstern revisor, i samsvar med regelverket.

Vi har en ren revisjonsjournal og gjør regnskapet vårt tilgjengelig for regulatorer, våre givere og offentligheten i samsvar med lokale lover og forskrifter. Vi sender inn detaljerte utgiftsbudsjetter og fullfører detaljerte økonomiske rapporter for all tilskuddsfinansiering, i samsvar med hver enkelt finansieringsgivers krav. Disse budsjettene og rapportene blir evaluert av hver finansiørs økonomiske eksperter for overholdelse. For mange givere, som NORAD, gjennomføres det også tilskuddsrevisjoner. Tilskuddsrevisjoner gransker prosjektrelaterte utgifter og støttedokumentasjon, som personal- og konsulentkontrakter eller anskaffelsesanbud, for å sikre at utgiftene er på linje med godkjente budsjetter og støttemateriell er på linje med giverens regler og forskrifter.

Kanadisk lov krever at vi sender inn våre kanadiske regnskaper og T3010 Registered Charity Information Return til Canada Revenue Agency. Denne avkastningen inkluderer inntektene og utgiftene til Right To Plays virksomhet i Canada og våre internasjonale feltoperasjoner, som er en del av den juridiske enheten basert i Canada, og inkluderer midler sendt til oss fra våre nasjonale kontorer. Den inkluderer ikke inntektene og utgiftene til våre nasjonale kontorer siden de er separate juridiske enheter som legger inn sine egne regnskaper i sine egne jurisdiksjoner. Derfor viser T3010 et annet over-/underskudd enn det som vises i vårt konsernregnskap. Siden vi er en internasjonal organisasjon, bør de som vurderer oss gjennomgå vårt konsoliderte regnskap, som er offentlig tilgjengelig på nettstedet vårt.