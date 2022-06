Tyrigrava ved Gamle Mossevei har en lang historie som samlingspunkt for bil og motorsykkelinteresserte. Helt siden 1950-tallet har dette vært et kjent og populært utfartssted for bil- og MC-miljøet - og slik har det fortsatt å være helt frem til nå.

Men tidens tann tæret, også på Tyrigrava, og for noen år siden var det alvorlig fare for at stedet kunne gå tapt for motorinteresserte.

Da kom Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) og Norsk Veteranvognklubb (NVK) på banen og kjøpte Tyrigrava, som i dag ble gjenåpnet etter å ha blitt restaurert for over 20 millioner kroner. Nye Tyrigrava fremstår nå i flott stand, med kafé i 1. etasje, KNA og NVK har kontorer i etasjen over, og i 3. etasje finnes topp moderne møtelokaler for utleie.

Det var Åse Kleveland, selv ihuga Saab-entusiast, som klippet snoren som markerte åpningen av Tyrigrava i ny utgave. Foto: Frank Williksen

Førerkort helst på 18-årsdagen

Det var folksomt utenfor bygget ved åpningen, og en rekke klubbmedlemmer var på plass med en parade av vakre veteranbiler da den ikke ukjente artisten og Saab-entusiasten Åse Kleveland klippet snoren som markerte den offisielle åpningen.

– Her har motorfolket fått et fantastisk samlingspunkt, fastslo hun, og så litt tilbake til sin egen ungdom, da bilinteressen overskygget det aller meste, og da det var utenkelig at ikke en 18-åring skulle ta førerkort – gjerne på bursdagen.



Tyrigrava i ny utgave fristet mange til et besøk på åpningsdagen. Foto: Frank Williksen

Livsvarig medlemskap

– Hva er det som skaper denne lidenskapelige interessen for bil, spurte hun retorisk, og besvarte spørsmålet selv.

– Først og fremst er det den fantastiske frihetsfølelsen bilen gir. Jeg kan kjøre hvor jeg vil; når jeg vil, så lenge jeg kan få kjøpt bensin. Bilen har virkelig endret samfunnet gjennom en utvikling som startet etter krigen, og som skjøt ekstra fart etter at bilsalget ble fritt, sa hun blant annet.

KNA-president Geir A. Mo takket Kleveland for innsatsen ved å overrekke livsvarig medlemskap i KNA i tillegg til blomster – og ikke uventet vanket det medlemskap også i NVK, overrakt av Thomas Falkenberg.

Bygget er en arkitektonisk perle, som nå virkelig kommer til sin rett. Foto: Frank Williksen

Arkitektonisk perle

– Nå har vi fått et nytt sentrum for bilinteressen i Norge, fastslo en fornøyd KNA-president, men tilføyde at nye Tyrigrava ikke har kommet helt av seg selv.

– Det har vært en lang og vanskelig prosess, og i likhet med de fleste andre lignende prosjekter har det også her blitt dyrere enn ventet – og større. Så har det også blitt flott, og etter den nennsomme rehabiliteringen fremstår Tyrigrava som den arkitektoniske perlen bygget faktisk er, sa Mo, og rettet en spesiell takk til KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

– Dette hadde aldri gått så bra uten deg, fastslo han.

Snorklippingen ble belønnet med livsvarig KNA-m,edlemskap, her overrakt av president Geir A. Mo. Foto: Frank Williksen

Kulturminnefondets plakett

Selv om det er eierne KNA og NVK som har åpnet lommeboka mest for å finansiere rehabiliteringen av Tyrigrava, så har også Kulturminnefondet bidratt med penger, og ikke bare det. Tyrigrava er blitt tildelt Kulturminnefondets Nasjonale Plakett for godt bevaringsarbeid. Denne hederen tildeles prosjekter som utmerker seg ved god gjennomføring, og der eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet.

Et av kriteriene som ellers må oppfylles, er at kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi. I tillegg bør prosjektet bidra til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulærøkonomi.

Helt på sin plass at ur-Mustangen var å se på åpningsdagen. Foto: Frank Williksen

90 år etter KNA-hotellet

I begrunnelsen for tildelingen av plaketten ble det lagt vekt på at «arbeidet er utført på en prisverdig måte. At Tyrigrava bevares og holdes åpen for allmenheten gjennom sosiale sammenkomster, skaper verdi for fremtiden. Tyrigrava er et godt eksempel på vern gjennom bruk», står det i begrunnelsen, noe Kjetil Reinskou fra Kulturminnefondet understreket litt ekstra da han gratulerte bilfolket i Norge med dagen.

Nyåpningen av Tyrigrava skjedde på dagen 90 år etter at KNA-hotellet ble åpnet i Oslo, og KNA har dermed fått en ny storstue, i nært selskap og samarbeid med NVK.

1.500 besøkende i uka

Stedet har en flott beliggenhet ved Gamle Mossevei ved Gjersjøen, bare 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum.

Tyrigrava har hatt stor betydning for veifarende helt siden 1930-årene, både for dem som kom på fire hjul og for dem på to.

Aktivitetsnivået er høyt. Tirsdag er fast treffdag for Amcar-miljøet, mens onsdagen er forbeholdt MC-folket. På torsdagskveldene møtes de som har valgt europeiske eller japanske biler, og utover dette er bygningen med uteområde stadig vertskap for andre ulike arrangementer.

Og populariteten gjenspeiles i besøkstallene.

– Her har vi opptil 1.500 besøkende i uka, forteller Tyrigravas Tone Nesheim Tonerud til Broom.

