Gjør endringer i neste sesong

Fem blir til fire fra neste sesong av det populære programmet på VGTV.

Programmet, som ledes av Jon Martin Henriksen, Mads Hansen, Ida Fladen, Erik Follestad og Oskar Westerlin hadde sin sesongavslutning onsdag. Her ble det avslørt at sistnevnte ikke blir å se videre i programmet.

Westerlin har vært et fast innslag i programmet - men nå er det altså slutt:

– Dette blir din siste Spårtsklubben sending her i studio, sier programleder Jon Martin Henriksen.

– Vi har gjort mye sykt!

Westerlin forteller i episoden at det er vemodig å være ferdig i programmet.

– Det har jo vært gøy her. Vi har gjort mye sykt, mimrer Westerlin. Han trekker blant annet frem et møte med kronprinsesse Mette Marit som et høydepunkt i Spårtsklubben-karrieren.

Han forsvinner derimot ikke fra skjermen helt enda. Henriksen avslører at Westerlin skal bli med på Syden-tur med resten av gjengen.



Programmet som blir produsert under turen har premiere i august.

Hylles av kollegaene

Westerlin har lagt ut et bilde på Instagram om at han slutter. Flere har uttrykt at de kommer til å savne han i programmet fremover.

– Det har vært en ære!, skriver Mads Hansen som også er fast programleder i programmet.

Også influenser Ida Fladen, som også er fast programleder, har lagt igjen en beskjed til Westerlin:

– Tenk at lillebror har blitt stor nok til å flytte ut, skriver Ida Fladen.

– Spårtsklubben var min overgang fra gutt til mann, svarer han på kommentaren fra Fladen.