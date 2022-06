Stjernelege skal hjelpe Warholm

Usain Bolt, Michael Jordan, Diego Maradona og Boris Becker.

Det er noen få av mange stjerner som har fått behandling av Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, som også har hatt Bono og Eric Clapton som pasienter.

Nå forlenges listen med Karsten Warholm.

Den regjerende EM-, VM- og OL-mesteren ble skadet i sesongåpningen i Marokko. Hamstringskaden gjør at VM i Eugene i juli står i fare for Warholm.

Etter å ha reist rett hjem til Norge og Olympiatoppen for å gjøre de første undersøkelsene av skaden, dro han onsdag rett videre til München for behandling på Müller-Wohlfahrt-klinikken

Kontakten med klinikken har kommet gjennom sponsoren Puma.

Konflikt med Guardiola

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt var klubblege i Hertha Berlin på midten av 1970-tallet, men tyskeren gikk til Bayern München i 1977. Han hadde den jobben helt frem til han sa opp i 2015 etter en konflikt med Pep Guardiola.

LEGENDARISK IDRETTSLEGE: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (t.v.). her sammen med Bayern München-målvakt Manuel Neuer i 2014. Foto: Markus Schreiber

Den daværende Bayern München-treneren skal ha gitt Müller-Wohlfahrt og det medisinske apparatet skylden for skadeproblemene den våren. Guardiola hadde 14 spillere på skadelisten da klubben røk ut av Champions League.

I en biografi fra 2018 slo Müller-Wohlfahrt tilbake mot Guardiola.

LEGENDE I BAYERN: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart (t.h.) sammen med den daværende Bayern München-stjernen Arjen Robben i 2011. Foto: Sebastian Widmann

– Jeg vurderer Pep Guardiola som en person med lav selvtillit, som gjør alt han kan for å skjule det for andre. Det ser ut som han lever med en konstant frykt for å miste makt og autoritet. Den er større enn frykten for å tape, skrev han.

Med på VM-gullet i 2014

I 2017 – etter at Pep Guardiola hadde gått til Manchester City – kom imidlertid Müller-Wohlfahrt tilbake som klubblege i Bayern München.

Sommeren 2020 takket han for seg i Bayern München igjen. Fra 1995 til 2018 var han også lege for det tyske landslaget.

MED PÅ VM-GULLET: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart (midten) jubler for Tysklands VM-gull i 2014-VM sammen med Bastian Schweinsteiger og hans daværende kjæreste Sarah Brander. Foto: DYLAN MARTINEZ

Mens han har vært ansatt i Bayern München og Det tyske fotballforbundet, har Müller-Wohlfart også behandlet spillere fra andre lag. Det inkluderer store navn som Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard, Rio Ferdinand og Michael Owen.

I 2011 var den norske håndballstjernen Bjarte Myrhol på Müller-Wohlfarts klinikk i München for å få behandling.

Usain Bolt har brukt Müller-Wohlfart flere ganger, og da han løp inn til OL-gull på 100-meter i Rio i 2016, dediserte jamaicaneren medaljen til Müller-Wohlfart.