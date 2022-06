Gjert til stede da Jakob endte på fjerdeplass

Onsdag kveld løp Jakob Ingebrigtsen 800 meter under Trond Mohn Games i Fana i Bergen. Det var for å få en hurtighetstrening før Bislett Games neste uke, hvor han skal løpe én engelsk mil.

PÅ TRIBUNEN: Pappa Gjert følger med på sønnen fra tribunen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Jakob endte på fjerdeplass og klokket inn på tiden 1:47.22, noe som betyr at han ikke klarte EM- og VM-kravet på distansen som er 1:45.90 i EM og 1:45.20 i VM.

Etter løpet måtte han innrømme at 800 meter ikke er hans beste distanse.

– Det var litt som forventet. Man ser det igjen at 800 meter er annerledes enn 1500. Det er ikke skapt for meg, å løpe så fort så tidlig. Jeg trenger som regel tre runder for å komme inn i det, sa han til NRK.

Foto: Robert Reinlund / TV 2

Jakob snakket også med TV 2 etter han var ferdig med løpet.

– Jeg er fornøyd, det var som jeg sa før start og det var vel sånn halvveis spot on. I dag er det åttende dag før Bislett Games og det er der jeg skal være på formtopp. Dag åtte er stort sett en god hardøkt og det fikk jeg her i dag. Samtidig er det gøy å springe løp og det er ikke så ofte jeg får springe i Norge så det er stas, sa han.

Jakob peker på at de som løper 800 meter til vanlig spisser seg inn mot det og kan bruke ressursene sine der, mens han selv kan bruke ressursene et par runder til.

– På hurtighetstrening kan du vel fortsatt ta steg og trene på å bli enda raskere?

– Ja, men man trenger ikke å være så rask for å vinne 1500 meter, påpekte Ingebrigtsen.

SELFIE: Jakob stilte med glede opp til en selfie på Fana stadion. Foto: Robert Reinlund / TV 2

På Trond Mohn Games var også Gjert Ingebrigtsen med, som trener for sine nye elever Narve Gilje Nordås og Per Svela. De to løp 3000 meter og endte henholdsvis med tiden 7:43.53 og 7:52.73.

Nordås løp inn til seier og var åtte tideler unna banerekorden til Henrik Ingebrigtsen.

– Herlig å være ferdig med det, vi har ikke lada noe opp til dette. Det var siste økt før Bislett Games. Jeg kjente i startet at det lugga litt, men da jeg kom inn i det var det herlig. Det var fine forhold på Fana Stadion, så det var en deilig gjennomkjøring og jeg fikk det svaret jeg ville ha, sa Nordås til NRK etter løpet.

800 meteren var første gang Gjert var til stede under et av løpene til Jakob, etter at det i vinter ble kjent at han var sykmeldt og gikk ut av trenerrollen for sønnene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Det ville ikke Jakob si så mye om.

– Nei, det tenker jeg ikke på, sa han.



Siden bruddet valgte Gjert lenge å ikke utbrodere grunnen til hvorfor det ble som det ble, men fortalte til TV 2 i mai sin versjon av saken.