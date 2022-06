Hinter om hva Depp vil gjøre med pengene

Det har snart gått én uke siden domsavsigelsen i en de mest omtalte og profilerte rettssakene noensinne.

Amber Heard og Johnny Depp saksøkte hverandre for æreskrenkelser, og har de siste månedene brettet ut om et svært turbulent og til tider voldelig forhold.

– Handlet aldri om penger

Til slutt var det altså Depp som ble trodd på omtrent samtlige punkt. Med det sikret han seg en erstatningssum på nærmere 90 millioner kroner fra ekskona.

I et intervju med «Good Morning America» onsdag sier imidlertid Depps advokater Ben Chew og Camille Casquez at det slettes ikke er sikkert filmstjernen vil beholde pengene.

– Vi kan åpenbart ikke gå inn på kommunikasjonen mellom klient og advokat, men som Depp selv sa, dette handlet aldri om pengene, sa Chew i intervjuet.

– Dette handlet om å gjenopprette ryktet hans, og det har han gjort, fortsatte Chew.

– Føler oss sikre

Advokaten er tydelig på at dette var en soleklar seier for Depp.

Chew og Vasquez føler seg overbevist om at Heard vil klare å omgjøre avgjørelsen.

– Vi føler oss veldig sikre på at det ikke er noen feil som kan rettferdiggjøre noen form for en anke, sa Chew i et intervju med Today.

Vasquez legger til at hun mener det er skuffende at Heard og hennes advokater kaller Depps seier et slag for kvinners rettigheter og #MeToo-bevegelsen.

– Nøkkelen til seier var å fokusere på fakta og bevisene, og Johnnys mulighet til å si sannheten for første gang, sa hun i intervjuet.