11-åringen smurte seg inn med blod for å skjule seg fra massemorderen

24. mai ble 19 små barn og to lærere brutalt skutt og drept etter at 18 år gamle Salvador Ramos tok seg inn på en barneskolen Robb Elementary med en halvautomatisk rifle.

I disse dager pågår en høring i Kongressen hvor flere overlevende og etterlatte forteller sine historier til de amerikanske politikerne.

Målet er å påvirke politikerne til å endre våpenlovene i USA.

Blant vitnemålene som gjorde sterkest inntrykk var historien til 11 år gamle Miah Cerrillo.

«God natt»

11-åringen og resten av klassen satt og så på filmen «Lilo & Stitch» da de to lærerne Eva Mireles og Irma Garcia fikk en e-post om å låse døren, fordi en aktiv skytter var kommet seg inn på skolens område.

Men læreren rakk aldri å låse døren.

Skytteren kom inn i klasserommet, fikk øyekontakt med læreren og sa «god natt», før han skjøt henne, har Cerrillo tidligere fortalt til CNN.

Etter å ha skutt de to lærerne, angrep gjerningsmannen 11-åringens klassekamerater.

– Vær så snill å kom

Kulene haglet, men 11-åringen og et par andre i klasserommet unnslapp. De klarte etter hvert å få tak i sin døde lærers telefon og ringte politiet.

«Vær så snill å kom, vi er i trøbbel», sa hun til politiet.

GRÅTKVALT: Miah Cerrillos far tørket tårene da datteren vitnet i Kongressen. Foto: Jason Andrew / Ap / NTB

I frykt for at gjerningsmannen skulle komme tilbake, dyppet 11-åringen hendene sine i blodet til sine døde venner som lå ved siden av henne.

Blodet smurte hun så over seg selv for å spille død, fortalte Cerillo i en video som ble avspilt under høringen.

– Føler meg ikke trygg

På spørsmål om hva hun ønsker skal skje nå, svarer den lille jenta at hun ønsker sikkerhet på skolen.

– Jeg føler meg ikke trygg. Jeg vil ikke at dette skal kunne skje igjen, sier hun.

11-åringens far Miguel Cerrillo var til stede i Senatet, onsdag.

– Hun har det ikke så bra. Vi tar det dag for dag, sier faren til USA Today.

Felix Rubio og Kimberly Mata-Rubio vitnet også. De mistet sin ti år gamle datter Lexi.

– Vil hjemsøke meg

Bare noen timer før massedrapene hadde foreldrene vært på skolen og sett datteren motta en pris etter å ha fått «A» i samtlige fag.

Før de forlot skolen lovet foreldrene at de skulle spise is når hun var ferdig for å feire.

Det fikk de imidlertid aldri gjort.

– Jeg forlot datteren min på skolen den dagen, og den avgjørelsen vil hjemsøke meg for resten av mitt liv, sa Mata-Rubio gråtkvalt i sitt vitnemål ifølge CNN.

Foreldrene hadde et tydelig budskap til politikerne.

– Vi vil ikke at dere skal tenke på Lexi kun som et tall. Hun var smart, medfølende og atletisk. Hun var stille og sjenert, med mindre hun hadde et poeng å komme med. Da hun visste at hun hadde rett, som hun ofte hadde, stod hun på sitt, sa moren.