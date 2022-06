Altanen til polyamorøse Lynn (45) ble egget ned – slik reagerte borettslaget

Høsten 2021 ble et mareritt for Lynn Myrdal fra Ammerud i Oslo. Etter at noen plyndret altanen hens, tok styret i borettslaget grep som nå blir hyllet av en statsråd.

Lynn Myrdal (45) har barrikadert terrassen, i frykt for at eggsøl og andre gjenstander skal havne inn i leiligheten.

Det hele startet høsten 2021. Lynn opplevde da en rekke ubehagelige hendelser som hen mener har skjedd på grunn av hens legning og meninger.

Kastet egg og isklumper

Lynn er blant annet talsperson for PolyNorge, som jobber for åpenhet rundt det å ha flere partnere.

– Dessverre begynte folk å kaste egg på altanen min, og når vinteren kom, så begynte de å kaste snøballer og isklumper, sier hen til TV 2.

Til slutt ble også prideflagget stjålet, og for hen var det kanskje det verste.

RØRT: Etter at Lynn Myrdal ga beskjed om hærverket på altanen hens, har flere andre naboer hengt opp sitt eget prideflagg. Det gjør Lynn glad. Foto: Simen Askjer / TV 2

I tillegg til å være polyamorøs, er Lynn også panseksuell. Det å kunne være seg selv har vært hennes fanesak, og også grunnen til at prideflagget har veivet stolt på altanen.

– Det gjør noe med min ytringsfrihet å oppleve disse tingene. Det gjør noe med min følelse av rett til å være meg selv, sier Lynn.

Gikk til innkjøp av flagg

Etter at prideflagget hens ble stjålet, valgte Lynn å informere styret i borettslaget. Det er fortsatt ingen som vet hvem som står bak hærverket.

– Det skal ikke skje i borettslaget vårt. Det er fullstendig nulltoleranse for dette, rett og slett. Derfor var det veldig viktig for oss å reagere, sier Yvonne Iversen, som sitter i styret til Ammerudsletta borettslag i Oslo.

Umiddelbart besluttet et enstemmig styre å ta grep og vise sitt standpunkt. I tillegg til å beklage på vegne av borettslaget, gikk de også til innkjøp av et stort flagg de aldri hadde flagget med før.

VIKTIG: Yvonne Iversen i styret på Ammerudsletta synes det er viktig å vise at borrettslaget støtter pride, og vil vise det litt ekstra i juni. Foto: Simen Askjer / TV 2

På hedersplassen, midt mellom alle blokkene, skal et stort prideflagg vaie i vinden og vises til alle som går forbi i hele juni.

– Selvfølgelig blir jeg rørt. Det er noe med det å føle på at det er allierte, for dessverre så snakker de ikke-allierte ofte mye høyere, sier Lynn.

Støtte av kultur- og likestillingsministeren

Styret på Ammerudsletta oppfordrer nå flere borettslag til å gjøre det samme.

HEIER: Kultur- og likestillingsministeren synes initiativet til Ammereudsletta er forbilledlig. Foto: Martin Leigland/TV 2

– Det er en fin måte å vise inkludering og mangfold på, og samtidig skape trygghet. Så jeg heier på alle borettslag som flagger med prideflagget, sier Yvonne Iversen.

Også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener at andre borrettslag bør følge standpunktet til Ammerudsletta.

– Det er et veldig fint initiativ fra borettslaget på Ammerud, fordi synlighet er så viktig. Det at man ser at borettslag over hele landet er solidariske og støtter pride og flagger, det gjør godt, sier Trettebergstuen til TV 2.

I etterkant av hærverket på Lynns altan, har det også dukket opp flere prideflagg på andre altaner i borettslaget.

– Det varmer hjertet mitt.