Varsler gigantsøksmål etter grufull skandalesak

Bakgrunnen for søksmålet stammer fra den grove og svært omfattende overgrepssaken med den tidligere amerikanske turnlegen Larry Nassar.

I desember 2017 erkjente Nassar straffskyld for barnepornografi, noe han ble dømt til 60 år i fengsel for. Senere erkjente han også straffskyld for ti tilfeller av seksuelle overgrep.

Totalt ble han dømt til over 175 år i fengsel for overgrepene.

– Et rovdyr

Flere av ofrene er blant USAs aller største idrettsstjerner, deriblant Simone Biles, McKayla Maroney og Aly Raisman.

I fjor høst vitnet de alle under en høring i justiskomiteen i Senatet i forbindelse med en granskning av FBI sitt arbeid med saken.

– Jeg klandrer Larry Nassar, men jeg klandrer også et helt system som muliggjorde og utførte misbruket hans. Hvis du lar et rovdyr skade barn, så vil konsekvensene være raske og alvorlige, sa Biles da hun vitnet.

Ni måneder etter høringen er det klart at Biles og over 90 andre kvinner som hevder seg forgrepet av Nassar krever én milliard dollar, cirka rundt 10 milliarder kroner i oppreisning fra FBI, skriver en rekke medier deriblant Sky News.

– De visste

For hovedandelen av ofrene mener at Nassar forgrep seg på dem etter at han ble rapportert inn til FBI i 2015.

– Hvis FBI bare hadde gjort jobben sin, så ville Nassar blitt stoppet før han i det hele tatt fikk sjansen til og forgripe seg på hundrevis av jenter, inkludert meg selv, sier tidligere turner Samantha Roy ifølge den britiske TV-kanalen.

Maggie Nichols, en tidligere toppgymnast i USA, sier at det nå er på tide at FBI blir holdt ansvarlig.

– FBI visste at Nassar var en fare for barn da hans misbruk av meg ble rapport første gang i september 2015. I 421 dager jobbet de med USA Gymnastics og den olympiske og paralympiske komité for å skjule denne informasjonen fra offentligheten og lot Nassar fortsette å misbruke unge kvinner og jenter, sier hun i en uttalelse ifølge ABC News.

– Jeg er lei meg

Dette er ikke det første søksmålet som kommer i etterkant av Nassar-saken, men definitivt det største, med over 90 anklagere.

Under den nevnte høringen i justiskomiteen i Senatet i fjor høst anerkjente FBI-direktør Christopher Wray store mangler i etterforskningen.

– Jeg er spesielt lei meg for at det var folk i FBI som hadde en sjanse til å stoppe dette monsteret i 2015, men som mislyktes. Det er utilgivelig, sa Wray til ofrene.

Simone Biles har foreløpig ikke uttalt seg om søksmålet.