Bevæpnet mann pågrepet nær høyesterettsdommers hjem

En mann fra California som ble stanset med våpen like ved Brett Kavanaughs hjem i Maryland, skal ha fortalt politiet at han ønsket å drepe høyesterettsdommeren.

California-mannen bar minst ett våpen og innbruddsverktøy, skriver The Washington Post.

Avisen siterer kilder nær etterforskningen på at mannen er i midten av 20-årene og at han skal ha fortalt politiet at han ville drepe Brett Kavanaugh.



Mannen skal ha blitt provosert etter at det ble lekket at Høyesterett ville gå inn for strengere abortlover. Han skal også være sint over masseskytingene i USA den siste tiden, skriver avisen.