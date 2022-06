Gikk galt under bryllupsforberedelsene: – Den fikk vi i fleisen

Gjennom tre sesonger har seerne fulgt hverdagen til TV-paret Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) i deres egen serie.

I siste sesong av «Vendela + Petter» ble paret forlovet, men måtte senere utsette bryllupet flere ganger grunnet koronapandemien. Nå skal de endelig gifte seg i den nye TV 2-serien «Vendela + Petter gifter seg».

– Vi har jobbet med serien vår over mange år og hatt mange sesonger. Da ble det en fin avslutning på serien, tenker jeg. Det har jo handlet om kjærlighet og da er det naturlig at vi avslutter med at vi gifter oss, sier Kirsebom til TV 2.

Møtte på utfordringer

Bryllupet skal finne sted på Hotel Continental i Oslo mot slutten av juni. Selv om paret beskriver forberedelsene mot den store dagen som morsomme, er det ikke alt som har gått etter planen.

Pilgaard fikk nemlig i oppgave å finne et lokale til etterfesten, da dette skal foregå et annet sted enn selve vielsen og middagen.

– Vi klarte å finne et sted som ikke har fått godkjent brannforskrift, og som ikke rekker å få det ferdig til bryllupet. Så den fikk vi i fleisen nå for ikke så veldig lenge siden. Da måtte vi kaste oss rundt når alle skal gifte seg etter korona og finne et nytt sted. Og det klarte vi å ordne, forteller Pilgaard.

Se video under av brudeparet som blir overrasket på direkten.

Det gikk heller ikke smertefritt da ønsket om en hvit løper skulle oppfylles. Det var nemlig ikke så lett som paret trodde å skaffe nettopp dette.

– Vi gifter oss på Continental og ikke en kirke, og da må man lage et kirkerom. Det var da jeg kom på den idéen om at hvit løper var en kjempeidé. Men jeg visste ikke at det var så vanskelig å få tak i, sier Kirsebom.

Takket være familiemedlemmer som jobber med tepper, ordnet den hvite løperen seg til bryllupsdagen.

Tips til seere

På spørsmål om hvordan det føles å filme hele bryllupsprosessen, forteller Kirsebom at hun opplever det som gøy.

– Vi har hatt serien over en del år og vi elsker å jobbe sammen og være sammen. Så egentlig er det veldig hyggelig. Og bryllupsforberedelser er jo supergøy, sier hun.

GJESTELISTE: Paret forteller at det blir et bryllup med rundt 80 gjester. Foto: TV 2 / Thomas Qvale.

Pilgaard forteller at filmingen har vært en naturlig del av prosessen, og at kanskje noen kan lære av deres reise.

– Kanskje folk kan få litt tips, og ikke minst tips til hvordan ting ikke skal gjøres noen ganger. Blant annet i kakesmakingen som kommer i serien etter hvert, som bare ble kaos, sier Pilgaard.

– Nå begynner jeg å finne roen

Et tips fra paret om hva man derimot burde gjøre, er å ta det med ro, slappe av og nyte tiden frem mot bryllupet.

– Det er ikke alle de detaljene som er det viktigste. Det er tross alt kjærligheten og feiringen med de nære og kjære som egentlig er det viktigste, sier Pilgaard og legger til:

– Det er deres dag og det blir det som det blir. Så lenge det er bra folk, så blir det knallbryllup uansett.

Kirsebom trekker frem det å kunne nyte dagen og legge bort bekymringer. Hun har nemlig selv opplevd «bridemares», som går ut på at en brud får mareritt om ting som kan gå galt.

– Nå begynner jeg å finne roen, nå har jeg ikke våknet på en stund og hatt panikk over at kjolen ikke er klar eller noe sånt, sier Kirsebom.