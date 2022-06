Harvey Weinstein siktet for overgrep i Storbritannia

Britisk påtalemyndighet har siktet amerikanske Harvey Weinstein for seksualforbrytelser mot en kvinne i 1996.

Den amerikanske tidligere filmprodusenten er dømt for voldtekt og overgrep mot flere kvinner i USA og soner en dom på 23 års fengsel. Han tapte nylig ankesaken sin i New York.

Reuters melder at han nå siktes etter en politietterforskning også i Storbritannia. Han siktes for to seksualforbrytelser mot en kvinne i 1996.

– Vi har godkjent at det tas ut siktelse mot Harvey Weinstein etter en gjennomgang av bevisene i etterforskningen som er utført av London-politiet, sier Rosemary Ainslie, leder for Special Crime-avdelingen i den britiske påtalemyndigheten.

(©NTB)