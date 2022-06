Mener «snille Norge» er forvandlet: – Har tatt voldsomme steg

Det norske fotballandslaget har gjentatte ganger blitt beskyldt for å være for snille for internasjonal toppfotball. Nå mener spillerne at det er i ferd med å snu.

Lars Lagerbäck tok et oppgjør med for mange «snille» norske spillere og mangel på «attityd» etter å ha tatt over landslaget i 2017.

Det samme temaet dukket opp igjen etter en svak start på Ståle Solbakkens tid som landslagssjef i fjor. For lite fandenivoldskhet, for lite vinnervilje, for lite kynisme.

Så langt står Norge med fire av fire seire i 2022. Baklengsmålet på overtid mot Sverige er det eneste de har sluppet inn.

På banen kommer stadig nye tegn til at Norge har begynt å lære av de slueste ringrevene på kontinentet:

Martin Ødegaard legger seg over ballen etter å ha skaffet et taktisk frispark; Leo Skiri Østigård feirer som en villmann etter en hard takling; Morten Thorsby beskyldes for et «italiensk» fall som skaffet Norge straffe mot Sverige; Erling Braut Haaland feirer 2-0-scoringen mot Sverige med å stirre på Alexander Milošević som skal ha truet med å brekke benet hans like før; Ørjan Håskjold Nyland drøyer tid når Norge er under press og trenger en pustepause.

– Jeg tror vi er blitt tøffere og smartere. Veldig ofte når man snakker om kynisme, så er det at man skal være så hard og stygg og sånn. Jeg tror mye handler om «smartness». Du trenger ikke å være så skitten, men du må være smart og gjøre de riktige tingene. Der føler jeg at vi har tatt voldsomme steg, sier kaptein Ødegaard til TV 2.

Han utdyper:

– Det handler blant annet om å ligge smart og forsvare boksene. Alle de små detaljene. I Sverige-matchen tror jeg det bare var en gang vi ikke sto riktig posisjonert i boksen. Det sier litt om hvor langt vi har kommet.

– Det er ikke feil å være litt grisete heller, av og til?

– Nei, det er klart det må gjøres av og til det også. Det er ikke sånn at jeg går rundt og tenker at vi må være grisete, men vi gjør det som skal til for å vinne, sier Ødegaard.

Haaland: – Ser ut som filming, ja

– Ærlige til et visst nivå

Ordene til Norges nummer 10 går igjen som et et ekko i den norske troppen.

– Vi har jobbet veldig mye med å få inn vinnerinstinktet og å bli tøffere. Det er veldig viktig at når vi blir satt under press, så kan vi dra ned tempoet, bruke tid, være kyniske og få mer kontroll over situasjonen enn tidligere. Vi har tenkt over det og hatt fokus på det. Det vises nå at vi får betalt for det, sier Ørjan Håskjold Nyland.

– Hvor går grensen?

– Filming er ikke noe vi ønsker å være bekjent av. Vi prøver å være kyniske på riktig vis. Det går an å dra ut tiden eller sånne ting som ikke er like mye juks som det å filme. Vi prøver å være ærlige til et visst nivå, sier keeperen.

Måten han selv kan påvirke kampene mest på utenom spillet, er ved å utnytte mulighetene til å drøye tid i ny og ne.

Nyland hylles av ekspertene: – Helt enorm

Når han vurderer når og hvor lenge han skal drøye, tar Nyland hensyn til dommeren i de ulike kampene.

– Mot Sverige borte sa han ingenting om tidsbruk. Jeg følte jeg nesten kunne bruke så lang tid jeg ville. Hvis jeg gikk for sakte bort til ballen og hentet den da jeg var ute, fikk jeg en liten beskjed, men det var verre borte mot Serbia. Der var han tidlig inne og ba meg komme igjen og sa at hvis ikke blir det gult kort, sier Nyland og tillegger:

– Det er opp til dommeren, det er han som skal styre det, så det er bare å holde det innenfor hans kjøreregler så går det bra.

– Det har vi gjort før …

Mohamed Elyounoussi er enig i påstanden om at Norge har blitt et mer kynisk lag, og sier det har vært et tydelig fokus internt på landslaget.

– Vi har en gjeng snille gutter, men vi har ofte snakket om at vi må bli enda tøffere og mer kyniske på banen. Vi opplevde gang etter gang at andre lag var det mot oss. Det hadde vi noen steg å gå på, sier Elyounoussi og påpeker:

– Kynisk, ja, men innenfor reglene. Det er ikke sånn at vi skal gjøre noe stygt. Det handler litt om å drepe kampen innimellom og dra ned tempo.

For Norges venstrekant er det ingen tvil: Resultater trumfer estetikk.

– Man får ikke poeng for å spille fin fotball. Det har vi gjort før og endt opp med å tape eller spille uavgjort til slutt, sier Elyounoussi og sikter til forrige gang Norge møtte Sverige, da de rotet bort en 2-0-ledelse til 3-3.

– Nå klarer vi å dra i land seieren. Det handler kun om å få de tre poengene, sier han.

Morten Thorsby har blitt godt kjent med fotballens svartekunster i løpet av flere år i italiensk Serie A. Denne helgen havnet han i søkelyset da han ble beskyldt for å ha filmet seg til straffe mot Sverige.

Da TV 2 tar opp temaet om kynisme, påpeker han først:

– Nå mener jeg ikke filming, for det er ikke noe jeg eller vi driver med i det hele tatt. Fair play er noe vi står for og er veldig opptatt av.

Italiaproffen: – Hvis jeg ikke får meg dame nå…

– Men det er en gråsone som handler om kynisme og tingene som bikker kampene i et lags favør. Man må bare erkjenne at det er en stor del av fotballen, og akkurat der de fleste fotballkamper avgjøres, og der de store nasjonene er best, sier Thorsby.

Han mener det er «helt avgjørende» at Norge blir mer kyniske «hvis vi har lyst til å bli en vinnernasjon».

– Det er ikke sånn at fotballkamper bestemmes av hvem som har ballen mest eller spiller finest fotball. Disse kampene vippes i favør de lagene som har litt av den kynismen og akkurat de tingene, sier Sampdoria-spilleren.

– For meg er kynisme positivt ladet

Leo Skiri Østigård har også spilt i Italia det siste halvåret. Han mener Norge har fått et lag som er mer samlet, som er mer rutinerte i de avgjørende situasjonene, og som klarer å være trygge på slutten av tøffe bortekamper.

Samtidig understreker han:

– Det er mye vi fortsatt kan jobbe med. Vi blir trykket litt langt bak i starten av andre omgang både mot Sverige og Serbia. Vi får en ganske dårlig start i begge omgangene. Der må vi styre spillet litt mer.

Forsnakker landslagssjefen seg her?

Ståle Solbakken svarer slik da han får spørsmål om Norge har blitt mer kynisk:

– Det spørs hva man legger i ordet kynisk. Er godt forsvarsspill kynisk? Det er vel en del av spillet. Vi prøver å være vanskelige å spille mot og å bli bedre i alle spillets faser. Kynisme kan også være å være effektive med ballen.

– Kynisme er ofte et ord i fotball som kan være litt negativt ladet når det kommer til hvordan et lag ser ut, men for meg er det et positivt ladet ord. Hvis du har den rette kynismen, får du som regel også bedre resultater, sier Solbakken.