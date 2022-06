Ikke kall meg fin!

Var jeg ikke fin før? Er det vektnedgangen som er grunnen til at du omsider anerkjenner meg og gir meg oppmerksomhet?

Les dette

Jeg håper du tar deg tid til å lese hele denne teksten. At du lar den synke inn, og at den vekker noe i deg. At den bidrar til at du tenker deg litt om, og veier ordene dine før du kommenterer noens kropp eller utseende neste gang.

Ja, jeg har gått ned i vekt, men nei jeg har ikke «blitt sååå fin » og du trenger ikke spørre meg «Wooow. Hva har du gjort?».

For hva hadde du sagt om jeg hadde fortalt deg at jeg har vært så langt nede at jeg på et punkt mista matlysten og sleit med å få i meg mat hver dag?

At jeg hadde et jævlig 2020/2021 fordi jeg først mistet pappa, før min av-og-på eks som jeg bodde med plutselig møtte en ny dame, flyttet ut og giftet seg tre måneder senere?

At jeg ble ordentlig forelsket på ekte for første gang i livet, men at jeg ødela det fordi jeg var høyt og lavt og all over the place uten å helt forstå det selv, og at jeg har hatt kjærlighetssorg i et halvt år?

At jeg gikk på en mental smell, ble langtidssykemeldt, sa opp jobben og har gått i terapi for å finne meg sjæl og for å bearbeide sorg og traumer?

Eller hva hadde du sagt om min respons var at jeg har uhelbredelig kreft eller at jeg har fått utlagt tarm og må få næring gjennom sonde?

OPPGJØR: Kowkabi tar et oppgjør med de som komplimenterer vektnedgang uten å vite hva som ligger bak. Foto: Aage Aune / TV 2

Hodet i sjakk

Heldigvis gjelder ikke de to siste eksemplene meg, men det kan jo ikke du vite når du forteller meg hvor fin du synes jeg har blitt fordi jeg har gått ned i vekt og smiler på noen bilder på sosiale medier

Joda, det må sies; i tillegg til alt som har skjedd de siste par årene har jeg de siste månedene kutta ned på både snacks og chips og sjokolade - og erstattet dette med ordentlig mat.

Jeg drikker sjeldent alkohol, dropper det ekstra kakestykket og spiser masse proteiner.

Jeg trener (nesten) hver dag både fordi jeg prøver å holde kroppen og hodet i sjakk, men også fordi jeg genuint LIKER det og synes det er gøy.

Så ja, jeg tar mange gode valg i hverdagen som er bedre for meg, både fysisk og mentalt, enn valgene jeg har tatt tidligere i livet.

Min vektnedgang ER et bevisst valg, MEN det er ikke poenget.

Du aner ikke

Poenget er:

Om du ikke kjenner meg (da mener jeg virkelig kjenner meg!) vet du ikke disse tingene.

Du vet ikke om det er et bevisst valg eller en alvorlig diagnose som har bidratt til vektnedgangen min.

Likevel tenker du at det er innafor å i det hele tatt mene noe om- eller kommentere utseendet mitt.

Om du ikke kjenner meg er det faktisk ikke din sak om jeg har gått hverken opp eller ned i vekt. Det er egentlig ikke din sak i det hele tatt - med mindre JEG involverer deg i det.

SPØR FØRST: Kowkabi ber om at man er forsiktig med å komplimentere kropp. Foto: Aage Aune / TV 2

Poenget er:

Når jeg sier _jeg_ mener jeg ikke nødvendigvis bare meg. Jeg mener alle du kjenner som har gått opp eller ned i vekt - enten bevisst eller ubevisst, og som du føler et sterkt behov for å kommentere kroppen eller utseendet til.

Du vet ikke om det er et bevisst valg eller en alvorlig diagnose som har bidratt til vektnedgangen deres - og nettopp din kommentar kan faktisk være både ødeleggende og skadelig. Selv om du bare mener det godt.

Så spør meg heller om hvordan jeg har det, sånn EGENTLIG. For å få fine kommentarer om hvor fin og flott du har blitt når du har vært på ditt aller laveste punkt i livet, er ikke et kompliment.

Og du? Jeg har ikke «blitt såå fin». Jeg har alltid vært fin. Det er bare du som er så blendet av skjønnhetstyraniet, at du ikke har sett hvor fin jeg er før nå.

Teksten ble først publisert på skribentens instagram @nastarankowkabi