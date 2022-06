Aldri har det kommet flere nye bilmerker til Norge enn det har gjort de siste par årene. De fleste har to ting til felles: De kommer fra Kina – og de selger elbiler.

Men, noen unntak finnes. Som spanske Cupra som lenge sto bak spesialmodeller fra Seat, før de ble skilt ut som eget bilmerke tilbake i 2018.

På vårparten i fjor åpnet de sitt første norske showroom, på Oslos vestkant. Første bil ut var den ladbare hybriden Formentor. Så kom elbilen Born kjapt etter.

Tre nye biler

Dette er en tvillingmodell av Volkswagen ID.3, en kompakt bil som leveres med to ulike batteripakker og rekkevidde på henholdsvis 424 og 548 kilometer. Startprisen er på 334.900 kroner.

Elbilen Born er viktigste bil for Cupra i Norge nå.

Nå gjør Cupra seg klare til å utvide modellutvalget betydelig.

Under et arrangement hjemme i Spania denne uken, viste de frem de tre kommende elektrifiserte modellene Tavascan, UrbanRebel og Terramar i konseptutgaver. De to førstnevnte er fullelektrisk, mens Terramar er en ladbar hybrid.

Cuper venter seg mye av den relativt kompakte UrbanRebel.

Laget nærmere 200.000 biler

Disse tre modellene regnes som avgjørende for Cupras ambisjoner om kraftig internasjonal vekst og et årlig salg på 500.000 eksemplarer.

I tillegg ble det under arrangementet også gitt en sniktitt på nye versjoner av dagens modellportefølje.

Siden Cupra ble etablert som eget merke for fire år siden, har de utlevert nærmere 200.000 biler, og økt omsetningen fra 430 millioner euro til nærmere 2.2 milliarder euro i 2021.

Cupra legger vekt på det sportslige, også innvendig.

Stikkord: Elektrifisering

– Cupra har fått en fremragende mottakelse i det norske markedet, og vår tro på fremtiden er ikke blitt noe mindre etter hvert som vi har fått innsikt i hva som kommer. Stikkordet for Cupra er elektrifisering, og bilmodeller og forretningsmodeller som virkelig kan utfordre bransjen, sier Ole Kristian Ågotnes, som er direktør for Cupra Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

I løpet av 2025 skal merket ha lansert Terramar, Tavascan og UrbanRebel, i tillegg til å ha fornyet dagens modellportefølje.

