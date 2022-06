Kilder til TV 2: Tøffe forhandlinger om Østigård – slik er Napoli-budet

Premier League-klubben eier Østigård til tross for at han ikke har spilt et eneste minutt for førstelaget.

Laget fra Sør-England har sendt nordmannen på en rekke utlån siden de kjøpte ham fra Molde i 2018.

Han var i St. Pauli, Coventry og Stoke City før han i januar ble lånt ut til Genoa, der han har fått sitt Serie A-gjennombrudd denne våren.

Det har også ført til hans gjennombrudd på landslaget, der han med stor suksess har startet begge de norske kampene så langt i juni: 1-0-seieren mot Serbia etterfulgt av 2-1-seieren over Sverige.

I begge kampene har Østigård vært blant de beste spillerne på norske mediers spillerbørser.

Og mens han storspiller for Norge i det intense Nations League-programmet, pågår det også viktige forhandlinger i kulissene.

Forsnakker landslagssjefen seg her?

Ifølge TV 2s opplysninger har det allerede i snart fire uker pågått forhandlinger mellom Serie A-klubben Napoli og Brighton om en overgang for Leo Skiri Østigård.

Napoli er svært interessert i å signere stopperen fra Åndalsnes og har lagt inn et formelt bud på spilleren.

Overgangsjournalisten Fabrizio Romano meldte tidligere denne uken at Napoli-budet var på tre millioner euro (30 millioner kroner).

Ifølge TV 2s opplysninger er dette kun summen Napoli vil betale umiddelbart. Budet består også av flere ulike bonuser knyttet til kamper og prestasjoner som kan heve totalpakken med ytterligere flere titalls millioner kroner.

Likevel har dette budet blitt avslått av Brighton. Slik TV 2 forstår det, krever Brighton en totalpakke som nærmer seg et tresifret millionbeløp i norske kroner.

Italiaproffen: – Hvis jeg ikke får meg dame nå …

Det er likevel fortsatt knyttet optimisme til at en overgang kan være nært forestående for Østigård, noe landslagssjef Ståle Solbakken tilsynelatende hintet til da han ble intervjuet av TV 2 før søndagens kamp mot Sverige.

– Leo har nok noe på gang, sa Solbakken på spørsmål om en eventuell overgang.

– Vet du det?

– Jeg har en følelse av det.

– Snakker du om Napoli da?

– Jeg har ikke nevnt noe, jeg.

– Du har nevnt noe!

– Nei, jeg nevnte at jeg hadde en følelse.

– Hva betyr det?

– Jeg har en følelse av at du jobber for TV 2, og det er riktig, avsluttet Solbakken før han forlot intervjuet smilende.

Leo Skiri Østigård har gjentatte ganger fått spørsmål om Napoli-ryktene i løpet av samlingen, men har ikke ønsket å uttale seg om fremtiden.

Hans agent Jim Solbakken har ikke besvart TV 2s henvendelser.