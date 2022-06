Overnatter utenfor passkontoret

Den lange ventetiden for å fornye pass har ført til stor etterspørsel etter nødpass i Sverige. Utenfor politistasjonen på Arlanda lufthavn har det vært kaotisk de siste dagene.

På bilder som er delt på Twitter skriver folk at de har ventet i over et døgn i kø for å få nødpass.

– Etterspørselen etter nødpass på Arlanda er større enn kapasiteten som politiet klarer å håndtere, sier Anders Bryngelsson, pressetalsperson for region Stockholm.

Skylder på pandemi

Bryngelsson forteller at mange ikke har fornyet passet under pandemien, og nå som det er mulig å reise igjen er det mange som vil gjøre dette.

Utenfor passkontoret på Arlanda har folk satt opp telt og stoler for å sikre seg en plass i køen. På noen dager har køen strukket seg til å bli 30 meter, og folk har ventet i over et døgn for å slippe til i køen.

– Det er mange som har søkt om nye pass, men ikke fått dem i tide til reisen, forteller han.

På Twitter har politisjefen for Storgöteborg lagt ut et bilde av en tweet som han publiserte for ett år siden hvor han oppfordret folk til å sjekke passene sine. Denne oppfordringen er det ikke alle som har fulgt.

Vi prioriterar ansökningar om ordinarie pass där vi kör tvåskift nu. Så snart vi kan kommer vi försöka förstärka även hanteringen av provisoriska pass. pic.twitter.com/tcRVsRWQYl — Erik Nord (@AENO98) June 7, 2022

Bryngelsson gjentar også overfor TV 2 at politiet i Sverige var ute og advarte under pandemien om at folk måtte sjekke passene sine, slik at kapasiteten ikke skulle sprenges når muligheten for å reise dukket opp igjen.

– Vi var ikke forberedt på at restriksjonene skulle lempes så fort, og at så mange skulle komme på en gang. Vi har ikke nok ressurser på plass for å håndtere den store etterspørselen. Politiet i Sverige har vært ute gjentatte ganger og varslet om at dette vil skje, sier han.

Folk er skuffet

Politiet i Stockholm jobber nå med å finne løsninger slik at de kan takle det store presset – blant annet rekruttere flere ansatte og forlenge åpningstidene ved passkontorene.

Men folk som har stått flere timer i kø på Arlanda er skuffet. Flere skriver at de har vært og fornyet passene sine, men ikke fått de i tide til reisen. Dermed må de ha nødpass.

– Køen nå er på mellom 12 og 24 timer. Vi har vanlige åpningstider på politistasjonen, og klarer dermed ikke å ta unna alle på dagtid, sier Bryngelsson.

Han forteller at fokuset nå er å få på plass en løsning slik at man unngår kø utenfor politistasjonen på flyplassen.

– Jeg kan forstå at folk er frustrerte. Vi arbeider intensivt for å forbedre tilgangen til nødpass. Dette er svært viktig for oss å finne en løsning på, ikke minst nå under sommeren når etterspørselen øker ytterligere, sier han.