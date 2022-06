MYSTISK DYRETRAGEDIE:

Bønder trosser Mattilsynets råd mot å slippe dyrene på beite

Over 100 reinsdyr ble funnet døde på Herøy i Nordland i vinter. Bonde Tor-Karstein Angel er ikke redd for å slippe melkekyr- og kalver løs i samme området, til tross for advarsler.