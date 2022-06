No er Noreg ført saman att

I natt opna den midlertidige bruløysinga over Beddaren i Kvænangen i Troms. Det gjere at Noreg på ny er ført saman med vegforbindelse frå nord til sør.

E6 over Beddarenbrua har vore stengt sidan tysdag førre veke då pilaren som held midtpartiet på brua oppe, byrja å kollapse som følgje av vassmengdene.

Statens Vegvesen sa til å byrje med at det ville ta minst to veker før ei midlertidig løysing var på plass over Beddaren. Men allereie i natt vart naudløysinga teke i bruk. Berre ei veke etter brua vart stengt.

Bruovergang tidlegare enn venta

Brua som går over Beddaren bind saman E6 og er ein del av hovedfartsåra gjennom Noreg.

Statens Vegvesen var forsiktige med å spå når brua kunne stå ferdig og tok eit estimat på cirka 14 dager.

Årsaka var at brua måtte køyrast opp frå Molde til Kvænangen. I tillegg måtte absolutt alt gå smertefritt for at brua kunne bli ferdig tidlegare.

Og det gjorde det.

Vegvesenet har bygd den midlertidige bruløysinga over den allereie eksisterande brua. Grunnen til at dei valte denne løysinga var for å kunne bruke brufesta som er på kva side av brua på nytt. Brua er også laga 50 meter lenger og er einvegskøyrd med lysregulering.

Åtte dager etter at brua vart stengt og sju dager etter at ein byrja å køyre reservebrua frå Molde til Kvænangen, står den klar.

Fagansvarlig for nasjonal bruberedskap i Statens Vegvesen, Gunnar Haugen, er godt nøgd med at alt gjekk som det skulle.

– Vi har jobba for at den midlertidige brua skulle kome på plass i løpet av ei veke, på same tid har vi teke høgde for at arbeidet kunne ta rundt to veker. Vi er veldig glad for at alt har gått etter plana, og at trafikken kunne no kan gå som normalt for lokalbefolkninga og transportnæringa.

Han får støtte frå varaordføraren i Kvænangen.

– No er kommuna heil att

– Eg er letta og veldig glad.

Det seier varaordfører i Kvænangen kommune, Hanne Wiesener, frå Kvænangen Bygdeliste.

Ho seier det har vore krevjande for både næringsliv og lokalbefolkning når brua har vore stengt.

– Vi kom i ein situasjon der det var vanskelig å få ut medisiner til innbyggarar, næringslivet som vart råka og mykje meir. Det var krevjande, so det er godt å få denne løysinga på plass.

For varaordføraren var det ei glede å sjå korleis kommuna samla seg i ei utfordrande tid.

– Eg har brukt å seie at dugnadsånden er død i Noreg, men eg tok nok feil. Den er i alle fall ikkje død i Kvænangen. Innbyggjarane stilte opp og heiv seg rundt for å finne alternative løysinger. Vi er djupt takksame for det, seier ho.

Forventer ei permanent løysing

Men no når kommuna har fått på plass ei midlertidig løysing med den nye brua, forventer varaordføraren at Statens Vegvesen, saman med kommune og fylke, set seg ned og ser på ei meir permanent løysing.

Den midlertidige brua kan stå i opp til 10 år.

Men det meiner varaordføraren vert for lenge å vente.

– 10 år er ikkje holdbart. Eg forventer at ein byrjar prosjektering og arbeidet på ei ny bru allereie i løpet av året.

No ynskjer Wiesener også å styrke beredskapen i tilfelle kommuna vert utsett for noko slikt ein gong til.

– Eg håper staten kan setje seg ned saman med oss i kommuna, fylket og Statens Vegvesen for å lage ei betre beredskapsplan i tilfelle ein slik situasjon oppstår ein gong i framtida.

– Dette har gjort det synleg kor sårbare vi er. Ikkje berre kommuna, men også heile regionen og landet dersom hovedfartsåra E6 på ny vert stengt, seier ho.