«Det var den dagen vi ikke kunne tro hva vi så»

Det var den dagen vi ikke trodde ville komme. Den dagen vi ikke kunne tro hva vi så. Da amerikanerne angrep sin egen frihet.

– Stans dem!, brølte Donald Trump.

– La oss marsjere mot Kongressen og stanse dette kuppet!, ropte USAs president.

Donald Trump talte til sine egne 6. januar 2021. Nærmere bestemt rundt 30 000 av dem. Noen ristet oppgitt på hodet av det de oppfattet som demokratenes forsøk på å stjele valget. Mange valgte å følge presidentens oppfordring, og noen oppfattet det som en direkte ordre.

Daværende president Donald Trump ba sine tilhengere om å stanse prosessen med å verifisere valgresultatet til fordel for Joe Biden. Foto: Evan Vucci

Et blodig angrep

Trumps tale på plenen nedenfor det hvite hus denne januardagen var startskuddet for ett av de farligste angrepene på det amerikanske demokratiet. Da talen startet, stod jeg blant demonstrantene. En del av dem tydelig fiendtlig innstilt mot oss journalister. Vi som av USAs president gjennom de siste fire årene konsekvent ble omtalt av løgnere og folkefiender. En president som bevisst og målrettet jobbet med å rive ned tillitten til etablerte nyhetsformidlere. Slik autoritære ledere gjør, fordi sannheten ikke passer dem.

For å få bedre linjer hjem til Norge trakk jeg meg litt unna den stadig sintere horden. Det kan ha reddet både meg og utstyret. Da Trump var ferdigtalt, gikk tilhengerne hans til aksjon. Noen journalister ble banket opp og kameraer knust. Det var likevel lite målt mot hva kongressens politifolk hadde i vente. De som var satt til å vokte en av det amerikanske demokratiets aller viktigste prosesser.

Forsøk på fusk

Mobben reiste en galge og angrep politiet. Med stålstenger, klubber og knyttnever kvestet de demokratiets voktere, rev ned barrikader og knuste seg vei inn i Kongressen. På jakt etter de som var i ferd med formelt å erklære Joe Biden som valgets rettmessige vinner. – Heng Mike Pence, hylte de, mens de kjempet seg vei gjennom de historiske korridorene på jakt etter det de oppfattet som sine fiender. De president Donald Trump nettopp hadde hevdet var i ferd med å frarane dem demokratiet. Visepresidenten ble i full fart skysset i sikkerhet av sine vakter fra Secret Service.

Men, det startet ikke der. Det startet ikke 6. januar 2021. Allerede sommeren i forveien forstod mange av oss at dette kunne bære galt av sted. Pandemien hadde påført amerikanerne enorm arbeidsledighet og økonomisk bråstans. Børsene hadde stupt. Alt dette som skulle sikre Donald Trump et gjenvalg høsten 2020, var delvis lagt i grus. USAs 45. president så seg selv stupe på meningsmålingene, og da det ikke lenger nyttet å bare gi media skylden for det som skjedde, angrep han demokratiet han hadde avlagt ed på at han skulle beskytte.

Trump langet ut mot demokratene og ba velgerne forberede seg på valgfusk. For det kunne selvfølgelig ikke være slik at de ønsket ham ut av Det hvite hus. Eller kunne det? Under valgkampen skimtet vi en ny side av Donald Trump. Gjennom den tidligere så selvsikre fasaden, ante vi konturene av noe desperat.

Hvordan det gikk, vet vi jo. President Trump tapte, og forsøkte som best han kunne ved hjelp av sine rådyre advokater å underkjenne folkets ønske om et maktskifte. Han feilet. Dag etter dag hamret han inn sitt enkle, men usanne budskap om at det egentlig var han som hadde vunnet valget. Trump ringte den valgansvarlige i delstaten Georgia og ba ham endre resultatet. Uten hell. 19. desember ba han tilhengerne komme mannsterke til Washington DC 6. januar. «Kom. Det kommer til å bli skikkelig vilt,» oppfordret han på Twitter. Og, vilt ble det.

Demokratiet overlevde. Nå er det klart for oppvask i Washington DC Foto: Leah Millis

Jakten på sannheten

Fem mennesker ble drept som følge av det blodige angrepet. Nærmere 140 politifolk skadet. Alt i et forsøk på å stanse et fritt demokratis kanskje viktigste kjennetegn – en fredelig maktovertakelse, og evnen til å erkjenne nederlag. I dagene og ukene som fulgte ble den amerikanske nasjonens hovedstad inntatt av militære styrker. Barrikader ble reist for å beskytte amerikanerne mot seg selv.

Da Joe Biden ble innsatt som USAs 46. president bare to uker etter stormingen av kongressen, glimret Donald Trump med sitt fravær. Fra sitt luksuspalass i Florida fortsetter han å spre løgnene om at det demokratene som jukset og han som vant. Farlige løgner.

Nå skal kortene på bordet. I ukene som kommer får vi kanskje større innblikk i hva som ledet opp til ett av de aller mest skjellsettende øyeblikk i amerikansk politisk historie. Skyld skal fordeles. Også valgets taper risikerer å bli stilt juridisk ansvarlig for sine handlinger. Men sjansene er også store for at det hele ender i et politisk munnhuggeri som ikke leder til noe annet enn å forsterke den giftige politiske splittelsen som hjemsøker Amerika.