«Farmen»-par venter barn nummer seks

Et halvt år etter nyheten om brudd, kunne God kveld Norge i fjor høst melde at tidligere «Farmen»-deltaker Andreas Nørstrud og Maren Hansen hadde tilsynelatende funnet tilbake til hverandre.

Nå har paret nok en nyhet å komme med. På egen Instagram-konto avslører Maren Hansen at hun nå er gravid med sitt sjette barn.

Nyheten har hun delt med sine 26.500 følgere.

«Rusler inn i uke 24 og lurer enda på hvilken plan Gud har med det nye livet som vokser inni magen», skriver hun.

«Nummer seks i rekka ønskes velkommen», skriver hun videre.

FAMILIEFORØKELSE: Onsdag delte Hansen nyheten med sine følgere. Foto: Instagram

Her refererer Hansen til salmer og skriver videre: «Meningen og planen med dette svangerskapet blir åpenbart når Herren velger det. Det skal visstnok være lønnsomt med tålmodighet».

God kveld Norge har vært i kontakt med både Hansen og Nørstrud, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Også på Facebook deler hun nyheten, hvor gratulasjonene renner inn. Her er hun oppført med etternavnet Nørstrud.

Tok avstand

Tidlig i 2021 ble det kjent at paret hadde gått hver til sitt. I etterkant publiserte Hansen blant annet en Instagram-video hvor hun fortalte om tiden som konservativ kristen og ekteskapet.

Her delte hun alt fra endring i livsstilen til sine erfaringer med å bryte ut av et kristent konservativt miljø.

– Jeg gikk i det som ble kalt for sømmelige klær. Heldekkende kjole, skaut, fikk ikke sminke meg, ikke klippe håret, ikke ha smykker, ikke fikse meg noen ting. Hvis jeg gikk ut i joggebukse og noen så meg, husker jeg den forferdelige angsten jeg fikk. Jeg var redd, skikkelig redd, fortalte Hansen til God kveld Norge, i håp om at hennes historie kunne hjelpe andre i samme situasjon.

Fant tilbake til hverandre

Det oppstod derfor enorme reaksjoner i sosiale medier da Hansen i fjor høst delte en video på Instagram som tilsynelatende viste at hun ble døpt i en hvit kjortel i et vann. Mange lurte på om paret hadde blitt sammen igjen.

I kjølvannet av dette la hun ut tre videoer på hennes Instagram-profil hvor hun fortalte hva som hadde skjedd. I disse videoene refererte hun til Nørstrud som «min ektemann».

– Jeg vil bare si at jeg har det kjempefint, og at jeg er her frivillig, starter hun å si i videoen hvor hun sitter i det som kan se ut som konservative klær med hodetørkle, inne i en stue.

Videre forteller hun hvordan Nørstrud og hun tok opp kontakten igjen.

– Jeg kontaktet Andreas, for vi har så og si ikke hatt kontakt på syv måneder og spurte om han kunne komme til Fredrikstad slik at vi kunne snakke og rydde opp og være venner, forteller hun og fortsetter:

– Fra det samtalte jeg og Andreas en god del.

Videre refererer Hansen til bibelen og antyder at hun og Andreas er sammen igjen.

– Det har vært en åndskamp uten like, det som har skjedd mellom meg og min ektemann.

Kontroverser

Nørstrud giftet seg med 11 år yngre Maren Hansen i 2013. Året etter fikk paret sitt første barn sammen og er i dag foreldre til fem. I tillegg har Nørstrud en sønn fra et tidligere forhold.

Nørstrud ble kjent for allmenheten da han var deltaker i «Farmen» i 2012. Der skapte han sterke reaksjoner på grunn av sitt kontroversielle verdi- og kvinnesyn, samt en rekke kontroversielle uttalelser.