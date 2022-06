Kommer med avsløring om TV-serie: – Har aldri vært interessert i å synes i et sånt program

En av Sveriges største superstjerner, Benjamin Ingrosso (24), stod på scenen for første gang da han var to år. Hans første låt ble skrevet i en alder av seks år, og siden har han skrevet én låt per dag, ifølge han selv. Som 17-åring fikk han sin første ofisielle platekontrakt, og det var da ballen begynte å rulle for alvor.

Selv om han gjør stor suksess i dag, har ikke veien til dit vært like enkel.

– Jeg hadde ikke så mange venner på skolen, dessverre. I pausen gikk jeg ned i musikkrommet, trakk for gardinene og skrev låter. Jeg tror jeg gikk på feil skole, forteller han åpenhjertig til God morgen Norge.

– Men jeg gjorde mye teater som liten, og da fikk jeg mange kolleger, så da jeg var åtte-ni år hadde jeg kolleger som var godt over 30 år, fortsetter han.

For det å interesse seg for mat og musikk var ikke spesielt kult på barneskolen. Det håper han har endret seg nå.

– Er det noen som har sagt unnskyld?

– Ja, jeg har faktisk hatt noen som har gjort det. Jeg visste da jeg var liten at jeg en dag kom til å få min revansj og at de kommer til å ville henge med meg.

Ville finne sin egen vei

24-åringens foreldre, Pernilla Wahlgren og Emilio Ingrosso, har hele livet vært låtskrivere og artister. Også hans besteforeldre er kjente skuespillere i Sverige.

Selv om han har blitt gjenkjent av fremmende hele livet, var Ingrosso tydelig på at han ønsket å lære seg ulike intstrumenter på egenhånd.

– Jeg ville finne min egen vei og gjøre det på min måte. Dette tankesettet hadde jeg allerede som barn, forteller han.

Derfor var han ikke særlig begeistret, da reality-programmet «Wahlgrens verden» begynte å rulle over TV-skjermene for tolv sesonger siden. I programmet følger vi hverdagen til hans mor og søster, Pernilla Wahlgren og Bianca Ingrosso.

– Jeg var bare i bakgrunnen iblant, for det var egentlig ingenting som jeg ville være med på. Men jeg bodde under hennes tak og da ble jeg tvunget til å være med på kamera.

– Hvorfor ville du ikke være med?

– Jeg har aldri vært interessert i å synes i et sånt type program. For meg har det vært viktig å bli tatt på alvor og at jeg ville drive med musikk. Folk visste ikke at jeg holdt på med musikk fordi man bare ble filmet hjemme i bakgrunnen, sier han og fortsetter:

– Jeg har alltid vokst opp med at man må bevise folk at man er mye mer enn bare en reality-fyr.

Nytt album

Og det har han klart. I tillegg til å ha fått sitt eget TV-program, som handler mat og musikk, representerte han Sverige i Eurovision i 2018. I mai ble han kåret til Årets Artist under svenske Grammys.

Nå er han også aktuell med albummet «Playlist», som lanseres 17. juni.

– Det er mitt første album på engelsk siden 2018, så det har jeg lengtet etter. Jeg har sluppet to svenske i mellomtiden, men nå er pandemien over og jeg skal forsøke å få min musikk utenfor Sverige, avlsutter han.