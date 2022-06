Forsvaret har mottatt rekordmange varsler: – Må granskes

– Det har kommet inn mange varsler. Jeg fikk i 2021 rundt 240 varsler, de siste ukene har jeg fått rundt åtte varsler hver dag. Det er en betydelig jobb å rydde opp i, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.

Kanalen har de siste ukene kommet med flere saker om varsler i Forsvaret. Kristoffersen har gjennomgått varslene og vurderer å anmelde en sak fra 2018.

– Saken handlet om økonomi og uryddighet rundt det, sier forsvarssjefen.

Personen det ble varslet om, har sluttet i Forsvaret. Saken ble ikke politianmeldt den gangen, noe Kristoffersen mener burde blitt gjort.

Frp reagerer på de mange varslingssakene og krever at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) før sommeren redegjør for Stortinget hvilke tiltak departementet setter i gang for å rydde opp. Partileder Sylvi Listhaug mener at Forsvarets håndtering av varsler må granskes.

– Denne formen for behandling av varsler og personell skal ikke forekomme, og det skader både ofrene og rekrutteringen til Forsvaret. Det er derfor helt nødvendig at det settes ned en uavhengig granskningskommisjon som gransker alle forhold rundt forvaltningen og oppfølgingen av varsler og personellbehandling i Forsvaret, sier Listhaug til NTB.

(©NTB)