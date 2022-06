Opplevde jakten på nært hold: – Har vært rett utenfor soverommet vårt

Det siste døgnet har vært ubehagelig for restauranteier Jan Erik Engblom.

Onsdag formiddag, etter ganske nøyaktig en uke på rømmen, ble Stig Millehaugen (53) pågrepet av en politipatrulje i Østmarka i Oslo.

Han traff på politiet idet han gikk langs veien rett ved restauranten Østmarksætra, og pågripelsen foregikk uten dramatikk. Da hadde politiet allerede vært i området og søkt etter ham gjennom natten.

– Det var masse politifolk her i går, som lette etter en person. De sa ikke hvem det var, men mine bange anelser var at det var ham de lette etter, forteller Jan Erik Engblom.

Se intervjuet med Engblom i videovinduet øverst i saken.

RETT VED: Restauranten Østmarksætra ligger like ved parkeringsplassen der Millehaugen møtte på politipatruljen som pågrep ham. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Ikke særlig hyggelig

Han eier og driver Østmarksætra og bor selv i området. Det var en ubehagelig opplevelse for restauranteieren da store mengder bevæpnet politi gjennomsøkte området.

– Det er ikke noe særlig hyggelig å vite at han har vært rett utenfor soverommet vårt. Da sover man ikke så godt, sier Engblom.

Da han ble pågrepet, bar Millehaugen preg av å ha vært ute en stund. Han fremstod både fysisk og mentalt medtatt, men akkurat hvor lenge han har oppholdt seg i skogen, er uvisst.

Engblom tror ikke Millehaugen har hatt store problemer med å holde seg skjult i skogen.

– Bare ta en tur, så ser du hvor lett det er å skjule seg. Det er som alle andre marker: Vil du gjemme deg, går det greit, sier restauranteieren.

SKJULTE SEG: Inne her, i Østmarka, har drapsdømte Millehaugen oppholdt seg. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Uviss fremtid

Tirsdag delte politiet siste sikre observasjon i saken. Det var et overvåkningskamera på Helsfyr T-banestasjon som hadde fanget opp Millehaugen.

Før det ble han observert på Oslo S, dit han hadde kommet seg med taxi fra Oslo lufthavn.

Politiet har mottatt over 100 tips i saken, og det ble til slutt avgjørende for pågripelsen, forteller politiadvokat Børge Enoksen onsdag.

– Grunnen til at vi var i dette området, baserte seg på tips, opplyste han.

MANGE TIPS: Børge Enoksen, politiadvokat i Oslo politidistrikt, forteller at det var et tips som ledet til pågripelsen. Foto: Per Haugen / TV 2

Hva som skjer videre med Millehaugen nå er foreløpig ikke sikkert. I en SMS til TV 2 svarer Tore Råen, fungerende direktør i Kriminalomsorgen region nord, at han er lettet over pågripelsen.

– Vi er veldig tilfreds over at domfelte er pågrepet, men utover det har jeg ingen ytterligere informasjon per nå. Jeg kan ikke si noe nærmere om hva som skjer videre.