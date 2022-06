Krigen i Ukraina har fått konsekvenser for mange av verdens bilprodusenter. Flere har fått problemer med produksjonen, fordi de ikke lenger har fått deler fra underleverandører i Ukraina.

Samtidig har en rekke vestlige produsenter stoppet all virksomhet i Russland. Fabrikkene står, mens utenlandsk nøkkelpersonell har reist hjem. Svært mange forhandlere har også stengt dørene, med det er det russiske bilmarkedet totalt forandret på bare noen måneder.

Bygger flere modeller

Skoda er et av bilmerkene som har fått merke krigen godt. De har blant annet en stor leverandør av ledningsnett i Ukraina. Dessuten har de en fabrikk som setter sammen biler, i Solomonovo, vest i Ukraina. Denne ligger tett ved grensen til Ungarn og Slovakia, inntil en jernbanelinje som sørger for kjapp og effektiv transport.

Denne delen av Ukraina har i svært liten grad vært rammet av krigshandlinger. Dermed blir det også tydeligvis ansett som trygt å starte fabrikken igjen.

I Solomonovo samarbeider Skoda med et selskap kalt Eurocar. De bygger modeller som Superb, Kodiaq, Karoq og Fabia stasjonsvogn, for hjemmemarkedet i Ukraina.

Da krigen brøt løs, stoppet produksjonen ved fabrikken nesten umiddelbart. Deler av bygningsmassen skal blant annet ha blitt brukt til hjelpearbeid. Men nå skal det over 500 meter lange samlebåndet igjen begynne å rulle.

Fabrikken i Solomonovo i Ukraina har blant annet et samlebånd som er over 500 meter langt. Nå er dette i gang igjen. Foto: Skoda.

Stille i Russland

Bransje-nettstedet Automotive News opplyser nemlig at Skoda har bestemt seg for å gjenoppta produksjonen. I første omgang er det snakk om 80 biler, som skal ferdigstilles ved fabrikken i Solomonovo. Hva som skjer etter dette, kommer ifølge Skoda an på hvordan krigen utvikler seg videre.

Skoda har for øvrig også to fabrikker i Russland, i Kaluga and Nizhny Novgorod. Her stoppet de produksjonen tilbake i mars. Siden har fabrikkene stått stille.

Før krigen var Russland Skodas nest største marked, med over 90.000 solgte biler i 2021. Samtidig som de stoppet produksjonen ved to av fabrikkene i landet, avsluttet Skoda også all eksport av biler til Russland. Dermed følger de samme linje som de fleste andre bilprodusenter på dette området.

