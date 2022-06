«Umenneskelig» bragd: – Surrealistisk

– Jeg sa før koronapandemien at jeg ønsket å vinne alt. Jeg hadde en liten drøm om det, men man tenker jo ikke at det er realistisk at det kommer til å skje. Det siste året har bare vært surrealistisk, sier Blummenfelt til TV 2.

Triatleten fra Bergen klarte det. Han vant alt som kunne vinnes det siste året.

OL-gull, to VM-gull og verdensrekord på Ironman.

Søndag toppet han alt med en ny spinnvill prestasjon.

Den magiske sjutimersgrensen

«Sub7»-løpet i Tyskland handlet om å fullføre en Ironman på under sju timer.

Å bryte den magiske grensen har vært et mål lenge, og det spektakulære forsøkets oppbygning kan sammenlignes med måten Eliud Kipchoge løp for å komme under totimers-grensen på maratondistansen i 2019.

ENSOM MAJESTET: Blummenfelt var ustoppelig under Sub7 i Tyskland søndag. Foto: JMitchell

Sammen med medhjelpere kom Blummenfelt i mål på tiden 6.44.26 - nesten 37 minutter bedre enn hans egen rekord fra tidligere av.

– Det er veldig kult med alle meldingene jeg får. Det var jo det som var litt av målet med hele Sub7-prosjektet: Å nå ut til et bredere publikum enn kun hardcore triatlon-fans.

For tretten måneder siden hadde Blummenfelt nesten ingen titler å vise til. OL-gullet i Tokyo ble starten på det eventyrlige året han har gjennomgått.

SLIK STARTET DRØMMEÅRET: Blummenfelts OL-gull i Tokyo ble startet på et tittelskred av de sjeldne. Foto: Lise Åserud / NTB

Jakter nye bragder

12-1300 treningstimer årlig i ti år har lagt grunnlegget for suksessen han nå endelig får oppleve.

– Det er kjekt å se at all treningen gir resultater.

Han kaller det et drømmår, men Blummenfelt er likevel tydelig på at sesongen ennå ikke er over. Neste uke drar han på to måneders høydecamp til Font-Romeu i Frankrike.

SEIERHERRE: Blummenfelt etter å ha vunnet VM-gull i Ironman i Utah i mai. Foto: Sean M. Haffey / AFP

– Nå har jeg bare et løp igjen jeg vil vinne. VM på Hawaii i oktober - det å kunne bli førstemann til å vinne to Ironman-VM på samme år hadde vært drømmen, sier Blummenfelt som tok sitt første VM-gull i Ironman på St. George i USA i mai.

På sikt ønsker han vri fokuset tilbake til kortere distanser. Han vil bryte en ny barriere: Å gå fra VM-gull på hel-ironman tilbake til OL-gull.

– Det blir en stor utfordring, men det er det som er det neste store prosjektet etter denne sesongen, avrunder 28-åringen.