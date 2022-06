Brann i bolighus er under kontroll – store materielle skader

– Vi vet foreløpig ikke om det er folk inne i huset. Vi har en slukningsenhet som er på stedet, men de har ikke vært inne i huset, sa operasjonsleder Leo Johansen ved Finnmark politidistrikt i 12.30 tiden.

Politiet mottok melding fra en nabo som hadde observert åpne flammet.

En drøy time senere kan politiet opplyse om at brannvesenet har kontroll på brannen og at røykdykkere fant én person i bygningen. Vedkommende er oppegående og helse er på vei til stedet for å utføre en helsesjekk.

– Det er store materielle skader på huset. Det begynte å brenne på taket etter en eller annen form for arbeid, men årsaken er fremdeles litt uklar, sa Johansen til TV 2 klokken 13.30