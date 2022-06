Finner støtte i fotballkjæresten: – Deler oppturer og nedturer

Mandag la Ildhusøy og Dønnum ut et bilde av de to sammen på Instagram. Onsdag bekreftet de at de offisielt er kjærester.

– Vi har alltid hatt et veldig godt forhold og vært der for hverandre. Jeg har selvfølgelig også lært masse av henne, som spiller i en av verdens største klubber, skriver Dønnum i en SMS til VG.

Før Ildhusøy dro til PSG og Dønnum til belgiske Standard Liége, spilte de to sammen i Vålerenga. Nå er de begge tilbake i Oslo. Ildhusøy på landslagssamling, mens Dønnum er på et låneopphold i Vålerenga i påvente at at sesongen i Belgia skal begynne.

– Jeg har is i magen

Ildhusøy forlot Vålerenga og ble PSG-spiller i juli 2021. Det har ikke blitt like mye spilletid i den franske storklubben som ønsket, men det er noe 20-åringen tar med knusende ro.

– Jeg har ikke spilt så mye, men jeg får sykt gode treninger hver dag omtrent. Det er ikke noe som påvirker meg negativt, for jeg har jo lyst til å spille her også. Om det er trening, kamp, fire mot fire, eller elleve mot elleve er det gøy uansett, sier Ildhusøy til TV 2.

– Jeg er fortsatt ung og stresser ikke med det. Jeg har is i magen. Min mor har alltid sagt jeg bare må være rolig og at min tid kommer. Så jeg tror den gjør det selv, fortsetter hun med et stort smil.

At ting ikke har kommet umiddelbart i karrieren, er Ildhusøy vant med. Hun kom ikke umiddelbart med på kretslag som ung, og måtte også vente en stund før hun kom på landslaget.

GIR STØTTE: Vålerengas Aron Dønnum. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Alt har kommet litt av seg selv, så jeg har bare is i magen, slapper av og nyter tilværelsen.

Finner støtte i kjæresten: – Veldig nyttig

Selv om hun virker å takle utfordringene på strak arm, innrømmer PSG-spilleren at det er godt å ha en kjæreste i Aron Dønnum som vet hvilke utfordringer man kan møte på som fotballspiller.

– Det er veldig nyttig, og det er veldig lærerikt å kunne dele ting og få erfaring. Å få snakket om negative og positive ting, oppturer og nedturer. Det er veldig mye erfaring i det, sier Ildhusøy.

Dønnum har selv tidligere snakket om ensomheten man føler på når man drar til utlandet. Ildhusøy forteller at det er godt å være sammen med en hun kan dele både gode og mindre gode erfaringer med.

– Det er veldig godt å høre at man ikke er den eneste som er ensom, ikke får spille så mye eller hva enn det skal være, sier Ildhusøy og utdyper:

– Så er det veldig godt å dele de positive tingene, og dele hvis den ene gjør det bra og den andre gjør det dårlig. Å gi hverandre feedback, gi hverandre positive tilbakemeldinger og ting man kan lære av. Jeg synes det er kjempe positivt og lærerikt.

Nå er Ildhusøy og resten av den norske landslagstroppen i full gang med oppladning til sommeren EM. 7. juli braker det løs mot Nord-Irland.

– Fy fader så gøy det blir, sier landslagskometen og smiler bredt.