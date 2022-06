Ovnsbakt fisk servert med asparges og sandefjordsmør

Her har Aron valgt skrei, men annen hvit eller rød fisk kan brukes.

Ovnsbakt fisk:

La fisken ligge framme på kjøkkenbenken til temperering i ca. 20 minutter før den varmebehandles. Legg fisken med skinnsiden ned i et ildfast fat penslet med litt olje i bunnen. Dryss med ørlite salt og legg over 1-2 små terninger smør. Sett i varm stekeovn 180 grader og bak/stek i 3-5 minutter avhengig av tykkelse. Fisken flaker seg lett når den er passe varmebehandlet.

Asparges:

Beregne 3-4 stilker asparges pr person. Rens/skrell av det grove skallet og skjær av den nederste grove stilken. Legg asparges i kokende lettsaltet vann, eventuelt tilsatt ørlite sukker.

Grønn asparges trenger kortere koketid enn hvit asparges. Grønn 2-4 minutter. Hvit asparges trenger 5-6 minutter. Koketid avhengig av tykkelse. Klem sammen nederst på stilken, kan du klemme den sammen er asparges ferdig. Pass på ikke koke for lenge, overkokt asparges mister den gode smaken og konsistensen.

Sandefjordsmør:

5 dl kremfløte

200 g smør i terninger

1 ss sitronsaft

Kok opp fløte og la småkoke/trekke til ca. halvparten, til fyldig ca. 3 dl. Vend på kasserollen slik at fløten ikke legger seg ved i bunnen. Trekk kasserollen vekk fra platen og visp inn smør i biter litt etter litt, ikke koke. Smak til med 2-3 ts saft fra sitron, eventuelt ørlite salt. Sausen bør ikke koke etter at smøret er tilsatt. Hold sausen varm over et vannbad eller på laveste varme.