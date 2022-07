Norsk stortalent tror han blir draftet: – En god følelse

De drømmer «alle» om det samme, men kun et fåtall får muligheten. Torsdag begynner den årlige NHL-draften.

TV 2 har gjennom året publisert flere artikler om norske talenter som følges av klubber i verdens beste ishockeyliga. Mange har blitt kontaktet av NHL-klubber, noen følges tett.

Torsdag og fredag vil vi få svar på hvor interesserte klubbene egentlig er. I Montreal skal de ta sine valg.

Vi har snakket med noen av de norske talentene som har øynene rettet mot Canada før helgen.

Tror to draftes

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik håper og tror at norske talenter blir valgt i draften.

– Jeg tror at Martin Johnsen og Gabriel Koch kommer til å bli draftet, sier eksperten.

FØLGES TETT: Gjennom sesongen har mange klubber henvendt seg til Gabriel Koch. Han forventes å ha gode muligheter til å bli draftet. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Han blir overrasket om de blir valgt i en av de to første rundene, at det er mulig i den tredje runden, men at sjansene er langt større i den fjerde eller femte runden.

Det er er syv runder i NHL-draften.

Erevik trekker frem det at Johnsen fikk flere SHL-kamper den foregående sesongen og leverte gode prestasjoner i junior-VM.

– Koch er en så solid spillertype. Han gjør få feil og har et så stort utviklingspotensial, sier Erevik.

På NHL Central Scouting sin rangering av europeiske hockeyspillere halvveis i sesongen var nordmennene Martin Johnsen, Gabriel Koch og Eskild Bakke Olsen. De ble rangert som henholdsvis nummer 60, 90 og 104.

Eksperten tror Eskild Bakke Olsen sin yngre bror, Mats Bakke Olsen, og Sander Wold også har muligheter til å bli valgt. Det vil i så fall skje i siste runde, tror han. Alle de fire spillerne Erevik nevner er født i 2004 og har for første gang mulighet til å bli valgt.

AVSLAPPET: Sander Wold tror ikke at han draftes dette året, men har store forhåpninger om at andre norske talenter blir valgt. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Tror at han velges

– Jeg har avslappet forhold til draften som kommer opp. Skulle jeg være så heldig å bli draftet, så blir det nok i siste runde, men jeg håper virkelig at noen norske går i draften. Det ville betydd mye for norsk ishockey, sier Frölunda-spilleren Sander Wold, som TV 2 kan erfare at har blitt kontaktet av flere NHL-klubber.

Wold har selv bekreftet at Detroit Red Wings følger han tett.

SPENT: Hamarsingen Martin Johnsen er åpen om at han har en veldig god følelse før NHL-draften. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Martin Johnsen er langt mer optimistisk før de nord-amerikanske klubbene skal ta sine valg.

– Jeg tror at jeg har veldig gode muligheter til å gå i draften. Jeg har snakket med en del klubber, så jeg har en god følelse. Om jeg ikke velges er ikke det verdens undergang, da må jeg bare jobbe enda mer, sier Johnsen til TV 2.

Håper broren velges

Philip Granath, som nylig ble klar for den finske storklubben Tappara, er i likhet med Eskild Bakke Olsen født i 2002.

Det er i denne draften høyst sannsynlig at de fleste spillerne som velges er født i 2002 eller 2003. Helt umulig er det likevel ikke at de draftes.

– Med tanke på at jeg ble syk og mistet fundamentet og noen viktige uker, tror jeg at det ødela mye for å kunne bli valgt. Muligheten er der, men sjansen er ikke stor. Jeg har heller større tro på Martin (Johnsen), Gabby (Koch) og Matsern (broren, Mats Bakke Olsen), sier Storhamar-spilleren.

Broren, Mats Bakke Olsen, har ikke blitt kontaktet av NHL-klubber og har liten tro på at han blir valgt i den kommende draften.

Granath følges av NHL-klubber, men vil bli veldig overrasket om han blir draftet.

Det er flere norske talenter enn de som er omtalt som har mulighet til å bli valgt.

ØNSKER FLERE: Norges landslagssjef Tobias Johansson tror Gabriel Koch blir draftet. Han håper at vi de neste årene får se flere bli valgt. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Helt andre forutsetninger

Norges nye landslagssjef Tobias Johansson har stor tro på at hvert fall Gabriel Koch velges av en NHL-klubb denne sommeren.

Han mener det er viktig for norsk ishockey at norske talenter draftes.

– Det er viktig for spillerne som får helt andre forutsetninger for å nå sine drømmer. For oss som nasjon og forbund så tror jeg det er viktig at vi begynner å se det bli NHL-draftet som et resultat på spillerutvikling. Vi må ha fokus på å drive spillerutvikling og få spillere opp på et nivå som gjør at flere kan draftes. Det skal være en kvittering på at de har vært en del av et bra miljø med gode trenere. Jeg vil for spillerne og norsk ishockeys skyld at vi får flere som kan draftes, sier Johansson.

Erevik påpeker at det å draftes på ingen måte betyr at du får NHL-kamper.

– Det er en inspirasjon til gutta for å jobbe videre, og kan gi de et løft, men det som betyr noe på sikt er at vi får flere spillere som spiller i NHL. Veien blir jo mye kortere til NHL om de blir draftet. Sannsynligheten for å lykkes blir mye større, sier han.

Torsdag og fredag gjennomføres den årlige NHL-draften.