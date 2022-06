Klar tale fra King: – Han sa det på grunn av misunnelse

Se Norge – Slovenia på TV 2 torsdag fra kl. 20.00

Etter to kruttsterke borteseire i Nations League, mot henholdsvis Serbia og Sverige, jakter Norge på sin tredje strake seier når Slovenia torsdag gjester Ullevaal.

Etter 2-1-seieren mot Sverige ble det imidlertid ordkrig etter at tomålsscorer Braut Haaland røpet at Sverige-stopper Alexander Milosevic hadde kalt ham en «hore» og uttalt at han ville «knekke føttene på ham» underveis i kampen.

Milosevic likte dårlig Braut Haalands uttalelser, og mente det som ble sagt på banen burde holdes internt.

– Han sa det av misunnelse

Joshua King tror Milosevic kom med uttalelsene fordi han er misunnelig på Norges storscorer.

– Jeg har blitt kalt noen ord gjennom min karriere, men har valgt å ikke gå ut i media med det. Det som skjer på banen, skjer på banen. Dette var Erling sitt valg. Han valgte nok å gå ut med fordi følte vel at svensken gikk over streken. Vi er fotballspillere, men samtidig alle vanlige mennesker og jeg skjønner at han blir irritert. Jeg vet ikke hva han som sa det heter, men på grunn av det navnet Erling har fått, og det han er, vil jeg tro grunnen til at personen sa det kommer av misunnelse, sa King til TV 2.

Han har fått med seg all rosen «Nye Norge» har fått under Ståle Solbakkens ledelse. Men King mener landslaget ikke fortjener rosen før Norge klarer å kvalifisere seg til et mesterskap.

– Vi har tatt store steg som lag og gruppe. Vi startet Nations League ganske bra, men har to kamper igjen. Vi har en lang vei å gå, men hovedmålet for trenerteam, fysio og spillere er å få Norge til et mesterskap. Vi er sammen om det alle sammen, sa King, og la til:

– Derfor vil jeg ikke skryte for mye før vi har kommet til et mesterskap, et EM eller VM. Kommer vi dit, så har vi lykkes, slo King fast.

Ønsker mest mulig spilletid

Watford-proffen legger ikke skjul på at han ønsker å bidra fra startoppstillingen, og liker ikke å bli plassert på benken.

– Det er selvfølgelig tøft, jeg avsluttet sesongen ganske sterkt da jeg dro tilbake til Watford og spilte mot Chelsea. Det er frustrerende, men det er mange gode spillere og jeg skjønner at Solbakken må ta tøffe valg med tanke på startoppstillingen, mente King.

Og understeket:

– Om han vil starte med Alexander Sørloth, Erling eller Moi, det er bare elleve som kan starte hver eneste kamp. Men jeg håper å få flere minutter enten på torsdag eller søndag, jeg elsker å spille på Ullevaal foran familie, venner og det norske folk. Vi er imidlertid et lag med mange gode spillere i denne troppen, og det er ikke lett å velge de elleve som skal starte hver eneste kamp, sa King videre – som var ordknapp på spørsmål om han kommer til å forlate Watford, som rykket ned til Championship, i løpet av sommeren.

– Ingen kommentar, svarte han på spørsmål om klubbfremtiden.

King oppfordrer Solbakken ikke til å hvile Braut Haaland mot Slovenia, til tross for at det nettopp kunne gitt ham spilletid.

– Nei, det synes jeg ikke. Erling er blitt den han er, både på og utenfor banen. Det er opp til Erling om han vil hvile hvis han har spilt for mye kamper og det har vært fokus på klubbytte og så videre. Jeg personlig håper at Erling starter alle kamper vi har for Norge og der han spiller på klubblaget neste sesong, poengterte han.

Antyder at Braut starter igjen

Landslagssjef Ståle Solbakken er optimist med tanke på tre nye poeng for Norge. Han kunne melde om en skadefri tropp.

– Jeg tror alle er friske, faktisk. Men nå er det jo trening etterpå, så det er lettere å svare på det etter treningen, mente han.

Solbakken antydet at han ikke har noen planer om å hvile Erling Braut Haaland.

– Vi ser jo på totalen, men det er ikke sånn at vi er i en posisjon at vi kan gjøre mange bytter og tro at alt kan gå på skinner. Så mye tid har vi ikke hatt sammen. De som tror på det, det er jo en utopi, sa en kryptisk Solbakken.

Norges fotballforbund (NFF) opplyste til TV 2 onsdag at det foreløpig er solgt 15.000 billetter til kampen på landskampsarenaen.

Topper gruppen

Norge leder sin gruppe i UEFAs nasjonsliga. Topper det norske laget også etter at alle kampene er spilt, vil det gi plass på seedingsnivå to i kvalifiseringen til EM.

De tankene er ikke Solbakken spesielt opptatt av. I hvert fall ga han inntrykk av det under onsdagens pressetreff på Ullevaal.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg bryr meg ikke overhodet. Det som gjelder nå er en god prestasjon mot Slovenia på torsdag, sa han.

– Hvilket resultat vil du helst ha mellom Serbia og Sverige torsdag? Hva passer Norge best?

– Det interesserer meg ikke. Jeg bruker ikke en kalori på akkurat det.

Ståle Solbakken er forøvrig én seier unna en uvanlig fem-på-rad-treffer.

Sist gang Norge hadde fem strake seier, var i 2018. Da ble Kypros, Panama, Island, Albania og Australia slått i løpet av snaut et halvt år.

Rekken Solbakken er inne i, slår langt hardere med borteseirer mot Serbia (1-0, VM-kvalifisert) og Sverige (2-1).

Tidligere i år slo Norge Armenia 9–0 og Slovakia 2–0.

Søndag kommer Sverige på besøk til Ullevaal stadion til det svenskene kaller «revansjemøtet».