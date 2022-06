Slår boligalarm – Maren (25) har tatt et tydelig grep

I en ny rapport slår Finanstilsynet fast at en kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene. Renteøkningen er varslet fra flere banker og analytikere, etter en periode med svært lave renter.

– Jeg har et veldig stort lån, så det kommer jo til å utgjøre en forskjell. Økonomisk sett må jeg nok kanskje tenke litt annerledes, sier Maren Nan Myrseth (25) til TV 2.

Myrseth kjøpte sin første bolig høsten 2021 og har satt i verk tiltak for å være forberedt.

Gjør tiltak

Den 42 kvadratmeter store leiligheten på Grünerløkka i Oslo kjøpte Myrseth for i overkant av fire millioner. Foreldrene hennes bidro som kausjonister.

– Jeg kjøpte i fjor høst og visste at renta var på vei opp. Nå har det vært et par rentehevinger allerede. Jeg har ikke merket det så veldig ennå, men tror jeg kommer til å merke det etter hvert, sier Myrseth.

GRÜNERLØKKA: Myrseth har kjøpt leilighet på Grünerløkka i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun er ikke bekymret for at hun ikke skal klare å betale lånet, men forteller at hun har gjort tiltak for sikkerhets skyld.

– Jeg har satt av litt hver måned for å være forberedt. Man vet ikke hva som kommer til å skje, så jeg tenker det uansett er lurt å sette av litt å ha i bakhånd.

Om renteøkningen blir kraftig, varsler Finanstilsynet om at boligprisene kan falle betydelig. Det betyr at Myrseth og andre boligeiere kan risikere verdinedgang.

VEKST: Antall førstegangskjøpere steg i 2021. Foto: Aage Aune / TV 2

Flere førstegangskjøpere

Tall fra Norsk Eiendomsmeglerforbund viser at over 55.000 nordmenn kjøpte sin første bolig i 2021. Det var det høyeste antallet førstegangskjøpere siden 2008.

Den største veksten finner man i kommunene rundt Oslo.

Gjennomsnittsalderen har de siste årene ligget stabilt, og er nå på 27,9 år.

– Det vi bør ta høyde er for er at vi kan få vedvarende høy inflasjon som nødvendiggjør kraftig renteoppgang. Det vil ramme både næringsliv og husholdninger, og særlig de som er gjeldstynget, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til TV 2.

ADVARER: Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen advarer om at en kraftig renteoppgang kan få store konsekvenser for mange boligeiere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dersom spådommen inntreffer, kan det få store konsekvenser for dem det gjelder.

– Andelen som må bruke mer på å betjene lånet vil øke betraktelig, og noen vil også få problemer med å klare å betale renter og avdrag.

Om boligprisene faller mye, risikerer man også å tape kapitalen sin, mener Baltzersen.

– Noen kan komme i en situasjon hvor gjelden, som ikke automatisk går ned, blir betydelig høyere enn verdien på boligen de har, sier Baltzersen.

– Alltid en fare

25 år gamle Maren Nan Myrseth er ikke spesielt bekymret, ettersom hun ikke har planer om å selge boligen med det første.

– Det er alltid en fare når man kjøper seg bolig at den kan gå ned i verdi, men jeg har fått inntrykk av at det i Oslo vil gå opp igjen etter hvert. Mye kan skje på noen år, sier hun.

Carl O. Geving er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Han mener et boligprisfall er å forvente.

– Et krakk tror jeg ikke vi skal frykte, men det er naivt å tro at høyere rente ikke vil bite på boligprisene, sier Geving til TV 2.

FORVENTER NEDGANG: Carl O. Geving I NEF forventer nedgang i boligpriser, men ikke noe «worst case scenario» med krakk. Foto: Torstein Bøe / NTB

Geving er imidlertid enig med Myrseth i at nedgangen sannsynligvis blir forbigående.

– Det å kjøpe bolig i et langsiktig perspektiv vil nok være lønnsomt, men det er betydelig risiko hvis du kjøper for å selge.

Mer risiko i boliginvestering

Gjennom mange år har bolig blitt sett på som en sikker investering, med stabil verdiøkning.

– Bør man nå tenke annerledes med boliginvestering?

– Det er klart at med fallende renter i så mange år, så øker boligverdiene veldig raskt. De spiser opp lånekostnadene fort, og det har vært veldig gunstig å sitte med bolig - hvertfall på steder med veldig klar boligprisøkning, sier Geving.

EIER BOLIG: Tall fra SSB viser at tre av fire norske husholdninger eier egen bolig. Foto: Frode Hoff

Han trekker frem at veldig mange nordmenn har store deler av formuen sin i bolig, men tror ikke verdinedgang vil være noen umiddelbar fare for folk flest.

– Langsiktig vil jeg råde til å forvente at du vil tjene på det om du har eiendom i et område mange vil bo. Kortsiktig, hvis du skal selge i løpet av få år, så er det risiko.

Forbrukerøkonomens råd

Selv om verdien på boligen ikke nødvendigvis synker på lang sikt, kan renteøkning gjøre økonomien trangere hos mange boligeiere.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand kommer med et tydelig råd til de som er bekymret for de økte kostnadene.

– Gå på en boliglånskalkulator og se hva lånet ditt koster med fire prosent rente, og begynn å sette av det beløpet månedlig allerede i dag. Da venner du deg til å betale det beløpet som vi kanskje kommer til å ende opp med, og må venne deg til å tilpasse beløpet, sier Tvetenstrand til TV 2.