Ekspert advarer: – Noen må stramme mye inn

Ifølge Finanstilsynet og Det internasjonale pengefondet (IMF) er utsiktene for norsk økonomi nå svært usikre.

Vektsutsiktene er svekket, det er en kraftig prisøkning globalt, og her hjemme er både husholdningsgjelden og eiendomsprisene historisk høye.

En kraftig renteøkning kan få store negative ringvirkninger i økonomien.

Men hva betyr egentlig alt dette for deg som privatperson? TV 2 har spurt forbrukerøkonomer om vi bør være bekymret, og om hvilke grep vi bør ta i privatøkonomien vår nå.

SÅRBARE: Selv om Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere økonomiske sjokk, gjør høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser oss svært sårbare. Foto: Aage Aune / TV 2

– Tenk deg om

– Gjelden vi har er høy i forhold til hva vi tjener og verdiene på boligene vi eier. Det gjør at norske husholdninger er sårbare når renten går opp, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Det er varslet flere renteøkninger innen året er omme. Norges bank forventer at boliglåns rentene vil ligge på nær fire prosent ved utgangen av 2023.

For den enkelte boligkjøper, minner Incedursun om at banken alltid skal ta høyde for at renten øker med inntil fem prosentpoeng.

– Du skal tåle at renten går opp, men jeg tror ikke så mange tenker over dette når de kjøper bolig. At du må bruke mer av inntekten din på å betjene lånet, fører til at folk må stramme inn, noen litt og andre mye, på forbruket i hverdagen, sier hun.

– Bør man være urolig?

– Jeg synes ikke man skal være urolig, men man bør ha det i bakhodet. Strøm, mat og andre varer har blitt dyrere, samtidig som renten går opp. Da bør man være mer forsiktig med pengebruken og tenke seg om før man gjør økonomiske handlinger, sier forbrukerøkonomen.

TA GREP: Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea mener mange kan ta seg gjennom en vanskeligere økonomisk situasjon ved å ta noen relativt enkle grep i hverdagen. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Mange vil merke dette

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand mener at den usikre økonomiske situasjonen særlig rammer de som har en trang økonomi fra før.

– Det er veldig mange nordmenn som går i null hver måned etter at utgifter og relativt fornuftig forbruk er dekket. Er du en av dem, så kan det være et godt tidspunkt for å gå gjennom økonomien og gjøre en omstilling, sier hun.

Tvetenstrand viser til at mange nordmenn også har høye boliglån, og at lave renter gjort at vi har hatt det romsligere økonomisk.

– Nå er det mye usikkerhet som har ført til at alt vi er avhengige av har økt i pris. Det kommer til å merkes godt for alle som har boliglån, sier forbrukerøkonomen.

VIL MERKES: Cecilie Tvetenstrand, som er forbrukerøkonom i Storebrand, mener rentehevingene særlig vil merkes blant de som har store lån. Foto: Frode Sunde / TV 2

Varsler boligprisfall

Boligprisene i Norge har økt mye over lang tid, og prisnivået er vesentlig høyere enn før pandemien.

Finanstilsynet vurderer at en kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene.

– Jeg tror at prisene kan falle litt, men jeg tror ikke det blir et boligkrakk i Norge. Så lenge du kan sitte på boligen du har, og ikke har behov for å selge, kan du komme deg gjennom perioden, sier Incedursun.

Tvetenstrand er enig i at kortsiktig prisutviklingen har lite å si hvis du ikke planlegger å bytte bolig.

– Det vil også gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn i boligmarkedet, men kan samtidig være kjedelig for de som sitter på dyrere boliger og skal kjøpe seg ned, sier hun.

MÅ BETALE MER: Mange sikret seg en bolig under pandemien, da boliglånsrenten var historisk lav. Disse må belage seg på å betale mye i rentekostnader fremover. Foto: Aage Aune / TV 2

Fem grep du kan ta nå

Selv om ekspertene mener at mange kommer til å merke de varslede renteøkningene godt, finnes det råd.

– Heldigvis har mange mye å hente bare ved å ta noen enkle grep i hverdagen, sier Tvetenstrand og foreslår følgende:

Begrens småkjøp

Gå gjennom nettbanken, se hva du drar kortet på og vurderer hva du kan kutte.

Dersom du eier en bolig, bruk en boliglånskalkulator og se hva lånet koster med 4 prosent rente. Begynn å sette av det beløpet månedlig til en bufferkonto eller betal ekstra ned på lånet allerede i dag. Da venner du deg til å betale det beløpet som vi kanskje kommer til å ende opp med, samtidig som du venner deg til å tilpasse forbruket.

Incedursun mener i tillegg at dette er ett godt grep:

Ta en telefon til alle du betaler faste utgifter til. Prøv å få ned boliglånsrenten, og sjekk om du kan få billigere forsikring og strøm. Det verste som kan skje, er at du får et nei.

Er du en god kunde med god betalingshistorikk, kan du bruke dette som et forhandlingskort.

SPARE: Forbrukerøkonomene mener det er mye penger å spare og om du setter av litt tid til en økonomisk vårrengjøring nå. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– En trygghet

Selv om det kan oppleves skummelt at norsk økonomi er sårbar, er det også noen lyspunkter.

– Det er viktig å huske at renten bare skal opp til et mer normalt nivå. Den har vært tilpasset en økonomi i krise, og selv om det er mye usikkerhet og urolighet rundt oss, så er det generelt en god situasjon i norsk økonomi, sier Tvetenstrand.

Incedursun minner også om at det er svært lav arbeidsledighet i Norge.

– Arbeidsmarkedet går veldig godt, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Det er en trygghet, når vi er sårbare med høy gjeld og rentene går opp, sier hun.