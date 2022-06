La kjønnsleppene flagre fritt i sommer

Har de som designer bikinitruser noen gang sett et kvinnelig kjønnsorgan?

Forleden dag googlet jeg ny bikini til sommeren og endte opp på en side med noen knøttsmå truser i grelle farger.

Jeg stirret lenge på den tynne remsen med tøy som knapt ville dekke noe som helst, og lurte på hvilke av fargene som ville passe best sammen med kjønnsleppene på hver side. Den neongule eller den turkise?

Så ble jeg forbanna og lurte på om de som har designet disse minimale bikinitrusene noen gang har sett en kvinnes kjønnsorgan.

Hadde de gjort det, ville de visst at alle kvinner over tolv år, som ikke har tatt en brasiliansk og forminsket kjønnsleppene minst tre ganger, umulig kunne tatt så mye som et steg ut på en strand før alt hadde ramlet ut.

Kanskje det kunne funket om man brettet inn kjønnsleppene og lå helt stille, men hva er poenget med å være på stranden uten å kunne bade?

Ah, jeg glemte jo at det begynner å bli sjeldent at vi skal være frie og kose oss slik vi er.

Ubekvem med utseendet

Kvinnekroppen skal konstant tuktes, begrenses, plastikkopereres, slankes, mishandles, voldtas, noen ganger hylles, noen ganger utnyttes. Våre kropper, deres slagmark. Slik har det alltid vært.

Ikke engang våre underliv får være i fred. Ifølge ulike undersøkelser oppga én av fire kvinner at de var ubekvem med utseendet på sitt kjønnsorgan.

Dette får omfattende konsekvenser for sexlivet, der hver tredje kvinne svarte at hun var misfornøyd som følge av at hun ikke likte utseendet på sin egen vulva.

Intimkirurgi øker. En av de vanligste operasjonene er en operasjon av labia minora, de indre kjønnsleppene. Da skjærer man bort den ytterste delen av kjønnsleppene, så «de ikke blir hengende og flagre».

Risikoene ved en slik operasjon er store. Man kan få nedsatt følsomhet, da man kutter viktige nervetråder. For å sette det på spissen, dette er frivillig lemlestelse.

Dumme typer

Cecilia Berger er gynekolog på Södersjukhuset. Da jeg intervjuet henne nylig, fortalte hun nettopp dette, at mange unge kvinner har komplekser for utseendet på sitt underliv.

– Jeg viser dem en plakat som henger på veggen på kontoret mitt, som viser 100 forskjellige underliv, så de selv kan se variasjonene som finns.

Hun fortalte videre at det ofte skjer at unge kvinner tar kontakt med henne etter at de har fått høre av sine kjærester at de har uvanlig store kjønnslepper. De vil vite om det stemmer og om det er noe å gjøre med det.

– Da pleier jeg å spørre dem hvem de tror har sett flest underliv, deres dumme type eller jeg. Det har ALDRI, i mine 32 år som gynekolog, skjedd at noen har hatt for store kjønnslepper. Det er helt enkelt et oppdiktet problem fra en milliardindustri som tjener penger på kvinners dårlige selvbilde. Og det gjør meg forbannet.

Jeg lukket ned sidene med de små bikinitrusene og søkte videre etter noe mer anstendig. Men så slo det meg at jeg burde gjøre akkurat det motsatte.

Vi burde alle kjøpe de knøttsmå trusene. Tenk deg nakensjokket i sommer når en bråte kvinner løper rundt i mikroplagget med kjønnsleppene flagrende i sommersolen.

Det hadde vært en god langfinger til en verden som stiller stadig mer umulige krav til våre kropper.

