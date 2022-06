Frykter stor framtidig krise: – Kan raskt spinne ut av kontroll

I en tale til EU-parlamentet sier Europakommisjonens president at nye beregninger viser en mørk framtid for flere millioner mennesker dersom matprisene fortsetter å øke.

Tirsdag ettermiddag holdt Ursula Von der Leyen, Europakommisjonens president, en tale til EU-parlamentet, hvor hun uttrykte stor bekymring for en framtidig matkrise i verden.

– Det handler om livene til millioner av mennesker rundt omkring i verden, som frykter at de ikke har råd til å varme opp hjemmene sine i morgen eller å kunne mate barna sine, sier Von der Leyen innledningsvis.

Lederen er tydelig på at prognosene er mørke.

– Vanskelig å snu

Millioner av mennesker kan snarlig få en dyster framtid, dersom man skal tro tallene til EU.

– Bare i år ventes det at over 275 millioner mennesker sannsynligvis vil møte på usikkerhet knyttet til mat, eller hvordan de skal klare å finne mat på bordet til i morgen, sier presidenten for Europakommisjonen.

Von der Leyen sier en slik trend kan være vanskelig å snu.

– Den risikoen og de tallene kan rask spinne videre ut av kontroll, sier hun.

Verdens bank anslår at over 10 millioner mennesker vil havne over fattigdomsgrensen til ekstrem fattigdom for hver eneste økning i prosentpoeng på matvarer, ifølge Von der Leyen.

– Vi skal ikke la oss lure av illusjoner når det kommer til utfordringene som ligger foran oss. Vi nærmer oss en kollisjon av kriser, som vil forsterke usikkerhet knyttet til matforsyning verden over.

– En konsekvens av Putins krig

En del av den potensielle matkrisen er knyttet opp til den over to år lange pandemien og kostnadene knyttet opp mot økning i strømpriser, mens noen av problemene er mer langvarig og strukturelle.

Her nevner Von der Leyen de store økningene av ekstremvær, som følge av klimaendringene.

– Alle disse påvirkningene har en ting til felles. De er alle i stor grad - og bevisst - en konsekvens av Putins krig, sier Von der Leyen.

– Det er en kald, følelsesløs og kalkulert kamp fra Putin, mot noen av de mest sårbare menneskene i verden, legger hun til.

Den økende matkrisen beskrives som nok et bidrag i Putins krig mot Ukraina, og andre deler av verden som nå blir berørt.

– Vi kan ikke tolerere det, sier Von der Leyen, og møter applaus fra salen.

Omtaler eksportforbud som «bløff»

Lederen strekker seg langt når hun beskriver krisen verden nå står overfor, og hevder Russland ikke bare har blokkert all ukrainsk eksport ut av havnene i Azovhavet, men også at det krigførende landet har stjålet korn fra Ukraina.

– Akkurat nå er det cirka 20 millioner tonn med korn blokkert Ukraina og det er vår plikt å demontere Russlands desinformasjon, sier Von der Leyen.

Putin har hele tiden hevdet at Russland ikke blokkerer noen av havnene i Ukraina, men nylig foreslo han å eksportere de ukrainske kornmengdene ut gjennom Belarus, tidligere Hviterussland.

– Hvis noen ønsker å løse problemet med å eksportere ukrainsk korn - vær så snill, den enkleste måten er gjennom Hviterussland. Ingen stopper det, sier Putin i en uttalelse på russisk TV fredag kveld.

Presidenten omtaler det russiske eksportforbudet som en «bløff», ifølge Reuters.

Slik vil EU hjelpe

Den sjette sanksjonspakken mot Russland ble nylig innført av EU, men denne omhandler ikke eksport av korn ut av Ukraina.

Von der Leyen foreslår derfor flere punkter som EU burde sette fokus på framover, og sier at unionen må svare tydelig på Russlands aggresjon.

– Det første er å holde markedene åpne, slik at handelen kan fortsette å flyte, sier presidenten av Europakommisjonen.

Hun er tydelig på at verden trenger forsyningene fra havnene i Azovhavet, da de eneste eksportrutene fra Ukraina går gjennom det området.

Som et annet punkt nevner Von der Leyen støtte til de land som er mest utsatt dersom de ikke får tilgang på korn.

– Det tredje området er å svare på, og å investere i lokale markeder mer bærekraftig og resistente, sier Von der Leyen, og nevner Afrika som eksempel.

For bare 50 år siden produserte kontinentet nok korn til å klare seg selve, noe som har tatt en drastisk endring på kort tid.

Lederen sier derfor at Europakommisjonens har samlet inn rundt 600 millioner i frigjorte midler fra Det europeiske utviklingsfondet.