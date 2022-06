Kongen beklaget dypt for overgrep

– Her foran folket, vil jeg beklage på det sterkeste det som har skjedd, sa kong Philippe av Belgia under et besøk i Kinshasa, hovedstaden i Kongo.

Talen utenfor Kongos parlament blir kalt historisk. Landet var koloni under Philippes «tippoldeonkel» og senere under Belgia helt fram til 1960.

– Kolonitiden var grunnlagt på utnyttelse. Den var basert på et forhold i ubalanse, herredømme og rasisme. Det skjedde overgrep og ydmykelser.

Etter denne delen av talen fikk kongen applaus.

Besøket til dronning Mathilde og kong Philippe er kongeparets første til Kongo, og det første fra den belgiske kongefamilien på 12 år. Det er vondt, men hensikten er at besøket også skal symbolisere en ny start i forholdet mellom Den demokratiske republikken Kongo og Belgia.

Hadde personlig koloni

Få land har en så blodig historie som Kongo. I 1885 ble Kongofristaten opprettet med kong Leopold den 2 av Belgia som eneste eier. Etter det startet en brutal utnyttelse av landet, som var kongens personlige eiendom. Leopold er «tippoldeonkel» til dagens konge.

Tallene er usikre, men det er anslått at minst ti millioner mennesker mistet livet som følge av kong Leopolds styre. Etter at noen av grusomhetene ble avslørt måtte kongen gi fra seg kontrollen. Deretter tok Belgia over kolonien og døpte det om til Belgisk Kongo. Først i 1960 ble landet uavhengig.

GA TILBAKE: Kong Philippe and dronning Mathilde besøkte Nasjonalmuseet i Kinshasa onsdag. Kongen ga tilbake en maske fra Kongo, som ble tatt med til Belgia for mange år siden. Foto: JUSTIN MAKANGARA/Reuters

For to år siden skrev kong Philippe et brev til Kongos president hvor han beklaget på det sterkeste «sårene, lidelsene og ydmykelsene som landet var påført både av den tidligere kongen og den belgiske stat. Han beklaget både volden og grusomhetene begått av egne slektninger og av den belgiske stat. Det var første gang en representant for kongehuset tok på seg ansvaret for det som skjedde under kolonitiden.

Kongo er et av verdens største land med over 84 millioner innbyggere. Det er fire ganger større enn Frankrike og hele 80 ganger større enn Belgia. Landet har store naturressurser og mineraler, blant annet diamanter og gull. Kongo DR har potensialet til å være et av verdens rikeste land, men har vært herjet av krig og økonomisk vanstyre i mange år.

Leverte tilbake maske

Før kongen holdt sin unnskyldnings-tale, leverte han tilbake en maske som opprinnelig kom fra Kongo. Masken har vært en av mange gjenstander på Afrikamuseet , som ligger i Tervuren rett utenfor Brussel sentrum. Museet hadde i mange år en utstoppet afrikaner utstilt, før den ble fjernet. Masken representerer den første av mange gjenstander som vil bli tilbakeført fra Belgia til Kongo.

SKREV BREV: Allerede for to år siden skrev kong Philippe brev den presidenten i Kongo og beklaget oppførselen til både hans egen slektning og landet Belgia da Kongo var koloni. Foto: THIERRY CHARLIER/AFP

Foruten dronning Mathilde deltar også den belgiske statsministeren Alexander De Croo, og flere statsråder under statsbesøket.