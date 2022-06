Måtte ta språktest før passasjerene fikk gå om bord i flyet

Flyselskapet Ryanair er i hardt vær etter at flere med sørafrikansk pass måtte ta en test for å bevise deres nasjonalitet.

Flere reisende med pass fra Sør-Afrika har den siste tiden opplevd at de må ta en afrikaans-test før de kan fly med Ryanair.

Nå raser flere mot flyselskapet og anklager dem for rasediskriminering.

En tidligere passasjer skriver på Twitter at han måtte gjennomføre en slik språktest for å bevise sin nasjonalitet.

Dersom han ikke besto testen, hevder han at han ikke fikk fly fra Portugal til London med Ryanair.

– Jeg har et sørafrikansk pass, men har britisk oppholdstillatelse. Jeg måtte skrive en to-siders test på afrikaans. Dersom jeg ikke fikk hundre prosent riktig, fikk jeg ikke fly, raser Twitter-brukeren.

– Diskriminerende

Afrikaans er et vestgermansk språk som brukes i Sør-Afrika, men språket er utviklet fra nederlandsk og minner mer om dette språket.

Språket ble påtvunget svarte sørafrikanere under apartheid, og brukes normalt sett bare av 12 prosent av befolkningen, skriver CNN.

Twitter-brukeren forteller at han ba om å få en engelsk versjon av testen, men den fantes bare på afrikaans.

Språktesten til Ryanair, som skal bevise sørafrikaneres nasjonalitet, får flere til å reagere på sosiale medier:

«Jeg besto afrikaans og er ganske god i det, men selv jeg ville ikke fått hundre prosent bestått. Det er mange mennesker som ikke studerte afrikaans, så dette gir ikke mening,» skriver en på Twitter.

En annen forteller at Sør-Afrika har 11 offisielle språk, og at flere statsborgere ikke snakker afrikaans.

Flere stiller også spørsmål ved hvordan en slik test kan bekrefte en nasjonalitet:

«Hvordan verifiserer en afrikaans-test et pass?»

Også Alex Macheras, en uavhengig luftfartsanalytiker, beskrev opplegget som «kategorisk sinnssykt og diskriminerende,» på Twitter.

Ryanair svarer på kritikken

Nylig bekreftet Ryanair at de har gitt ut en slik test, som er knyttet til sørafrikansk generell kunnskap, på grunn av en stor spredning av falske sørafrikanske pass.

Til CNN sier Ryanair følgende:

– For å minimere risikoen for bruk av falske pass, krever Ryanair at passasjerer på et sørafrikansk pass fyller ut et enkelt spørreskjema på afrikaans.

Videre i uttalelsen forteller Ryanair at dersom de reisende ikke klarer å fylle ut spørreskjemaet, så blir de nektet å reise og får i stedet utstedt full refusjon.

De forklarer at flyselskaper som flyr til Storbritannia betaler store bøter dersom passasjerer reiser ulovlig til landet med falskt pass.

Den britiske høykommisjonen i Sør-Afrika sier at det ikke er et krav fra den britiske regjeringen at språktesten gjennomføres.