Eldre blir forbigått: Vil endre loven

Til tross for rekordmange ledige jobber i Norge, sliter mange av de eldste arbeidstakerne og arbeidssøkende på arbeidsmarkedet.

Av de i 50-årene som slutter i jobben, er hele 60 prosent av dem fremdeles uten jobb etter tre år. Nær 50 000 arbeidsdyktige mellom 50 og 64 år lever av arbeidsavklaringspenger. Vi har et problem, mener likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

– Vi får inn henvendelser fra de som føler de blir forbigått i arbeidslivet og at dette skyldes alder. Det er klart det er et stort problem at det er såpass mange som føler de blir diskriminert på grunn av alder, og at vi snakker om en alder på under 50 år. På den måten går vi glipp av en masse kompetanse, sier Thon.

Vil endre loven

Politikerne kappes nå nærmest om å etterlyse kompetanse i arbeidslivet. Per i dag står rundt 70 000 jobber ubesatte, og arbeidsstokken vil bare bli eldre i årene som kommer. Vi kan ikke utestenge eldre arbeidstakere slik arbeidsmarkedet vil se ut fremover, påpeker han.

– Jeg mener vi må endre likestillings- og diskrimineringsloven. I dag er det sånn at alle arbeidsgivere må jobbe aktivt for å hindre etnisk diskriminering og diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse, men det gjelder ikke diskriminering på grunn av alder. Får vi en lovendring som faktisk pålegger arbeidsgiverne en plikt til å jobbe med holdninger i egen bedrift for å få bort aldersdiskrimineringen? sier Bjørn Erik Thon.

– Man får inn en erfaring, man får inn kunnskap om å omgå andre mennesker, og en samfunnsforståelse som er større enn hos en 26-åring.

– Hva handler det egentlig om da når eldre arbeidssøkende blir oversett?

– Jeg tror det handler om fordommer og holdninger. At man har noen forestillinger om hvordan eldre er, at de er treige eller ikke behersker digitale verktøyer. Men det er ikke riktig, sier Thon.

ALDERSRASISME: Kari Østerud mener diskrimineringen handler generalisering av en gruppe. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Direktøren for Senter for senior politikk, Kari Østerud, går så langt som å sammenligne aldersdiskriminering med rasisme.

– Vi driver med det vi kaller generalisering. Den ene senioren vi kjenner som ikke henger med, generaliserer vi til å gjelde alle. Det er det som også ligger til grunn for kvinnediskriminering og rasisme, ikke sant?

– Snakker du om en form for aldersrasisme?

– Ja, det er jo dette begrepet alderisme da, som vi prøver å innføre. Du kan godt forklare det som en form for aldersrasisme, det kan du gjøre.

I dialog med stortingspolitikere

I et større perspektiv har også utestengelse av godt voksne arbeidstakere en betydelig samfunnsøkonomisk side: Ifølge tall fra OECD vil hver tredje i arbeidsdyktig alder i Europa være mellom 55 og 64 år allerede i 2030. I Norge trolig flere. Det vil neppe være bærekraftig at unge arbeidstakere skal finansiere at de over 50-60 år skal leve på offentlige stønader.

Bjørn Erik Thon er nå i dialog med stortingspolitikere i arbeidet med å få endret likestillings- og diskrimineringsloven.

– Jeg har snakket med stortingsrepresentanter fra henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet, og jeg kommer til å invitere disse på et møte der vi skal drøfte hvordan vi kan endre loven, slik at vi får styrket vernet for eldre arbeidstakere og slik at flere vil bli innkalt til intervju i framtiden. Slik får arbeidsgivere et verktøy å jobbe med, og det er kjempeviktig, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.