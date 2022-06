Variety: Har blitt tilbudt Madonna-rollen

Etter flere måneder med spekulasjoner om hvem som skal portrettere den ikoniske sangeren, skal nå Julia Garner (28) ha blitt tilbudt rollen. Det melder kilder til Variety.

Bransjebladet får opplyst at det er forventet at Garner vil akseptere tilbudet.

«Ozark»-stjernen medvirket senest i Netflix-serien «Inventing Anna», som handler om den svindeldømte russeren Anna Delvey.

Dypt involvert i prosessen

Madonna (63) skal selv regissere filmen om sitt eget liv, og er også involvert i manus.

– Grunnen til at jeg gjør det er fordi en haug av folk har forsøkt å skrive filmer om meg, men de er alltid menn, sa artisten i oktober til talkshowverten Jimmy Fallon.

Universal Pictures skal produsere spillefilmen, som skal ta for seg den tidlige delen av karrieren til den kontroversielle artisten. Madonna har selv sagt at hun vil ha med ufortalte historier.

Store navn skal ha kjempet om rollen

Flere kjente skuespillere og artister har blitt koblet til rollen, som trolig er en av de mest ettertraktede i Hollywood for tiden.

SKUESPILLERE OG SANGERE: Mange navn har blitt koblet til det nye prosjektet. Fra øverst til venstre: Emma Laird, Bebe Rexha, Julia Garner, Sky Ferreira, Odessa Young, Alexa Demie, Florenche Pugh og i midten Madonna. Foto: Pa Photos / AFP / AP

Blant andre Oscar-nominerte Florence Pugh (26) og «Euphoria»-stjerne og moteyndling Alexa Demie (31).

I mars snakket The Hollywood Reporter med kilder med kjennskap til auditionene, som ble beskrevet som «utmattende».

Det ble også hevdet at man «må kunne alt», fra sang til omfattende koreografi. Disse øvelsene med Madonna og koreograf kunne av og til vare opptil 11 timer, fikk magasinet opplyst.

Samtlige kvinner i bransjen har fått spørsmål om de har vært på audition for rollen på røde løpere, men få har kommentert. Florence Pugh svarte dette i fjor:

IKKE ULIKE: Flere har påpekt at Julia Fox til (t.v) og Debi Mazar ligner på hverandre. Foto: CAITLIN OCHS/Reuters CHARLES SYKES/AP

– Jeg elsker Madonna, jeg elsker at en film blir laget om henne. Bare det faktum at navnet mitt blir nevnt i samme setning som henne er sykt, sa Pugh i et intervju gjengitt av ET Canada.

Også Julia Fox (32), som fikk mye oppmerksomhet da hun datet Kanye West, skal ha blitt vurdert for en rolle i filmen.

Hun skal altså være aktuell for rollen som Madonnas bestevenn, skuespiller Debi Mazar (57).