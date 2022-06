Toppbloggerens drømmehjem sto nesten klart – så skjedde dette

I 2018 kjøpte blogger og influenser Eirin Kristiansen og kjæresten det som skulle bli deres nye, felles hjem i Bergen by.

Paret betalte sju millioner kroner for boligen. De overtok tidlig i 2019, og hadde store planer for hvordan drømmehjemmet skulle se ut.

Huset er et gammelt Bergenhus fra 1800-tallet, i hjertet av Sandviken.

Tok leserne med på oppussingen

I juni 2019 kunne Eirin melde på egen blogg at renoveringen var i gang.

«Omtrent alt skal rives ned til grunn før vi skal bygge det opp igjen! Det er veldig spennende ettersom vi kan endre på planløsning og bygge opp igjen huset akkurat slik vi vil ha det», skrev hun.

Ett knapt år senere var det fortsatt renovering som stod på plakaten, og bloggeren kunne gledelig melde at de hadde valgt gulvparkett fra Gulvbutikk.no, hvorpå hun også delte link til nettbutikken.

Siden har den tidligere «Bloggerne»-profilen delt jevnlig fra oppussingen. I en lengre periode under koronaåret 2021 stod det ganske stille, men da paret tidligere i vår lanserte at de ventet sitt første barn, skjøt oppussingen fart igjen.

– Tiden frem mot fødsel brukes på å ferdigstille huset, som vi har renovert i langt tid, og bare glede seg, sa Eirin til God kveld Norge i april i år.

Rammet av konkurs

Det er ikke mye som gjenstår før drømmehjemmet står klart til å ta imot den lille, som ventes i september.

Det er bare ett problem – selskapet paret i fjor sommer bestilte og betalte gulvparkett hos, har gått konkurs.

Parketten ble bestilt i august 2021. Eirin har delt med sine følgere at hele huset skulle ha denne typen fransk fiskebeinsparkett. Men partiet som ble bestilt og betalt i august til i overkant av 17.000 kroner lot vente på seg. Syv måneder senere hadde hun forgjeves forsøkt å få hevet kjøpet, og av offentlige dokumenter går det fram at gulvet aldri dukket opp og at bloggeren opplevde at selger var vanskelig å få noe klart svar fra.

Gjentatte ganger lovet Gulvbutikk AS at gulvet skulle komme, men Eirin så aldri noe til bestillingen. I februar gikk saken til Forbrukertilsynet for mekling.

Ikke lenge etter kom det fram at Gulvbutikk AS har gått konkurs, og at det derfor settes strek over denne saksbehandlingen.

God kveld Norge har vært i kontakt med Eirin Kristiansen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Eirin og kjærestens siste mulighet etter konkursen har vært å søke krav i konkursboet.

Etter det God kveld Norge kjenner til, skal paret fremdeles være uten både penger og produkt.

– Mistet hele inntektsgrunnlaget

Anthony Nyambura grunnla og drev Gulvbutikk AS. Han sier til God kveld Norge at han er lei seg for at saken har utviklet seg slik den har gjort.

Han forklarer at Kristiansen tidligere hadde fått levert gulv fra Gulvbutikk.no, men at det under leveranse nummer to gikk galt.

– Det skyldes større globale logistikk- og distribusjonsproblemer i de internasjonale verdikjedene, som rammet bedriften spesielt hardt. Covid-19 har vært hovedårsaken til disse utfordringene, sier han i en kommentar.

– Som konsekvens fikk vi leveringsproblemer til flere av kundene våre, og litt lengre ut i pandemien mistet vi hele inntektsgrunnlaget vårt. Resultatet ble konkurs, som igjen førte til at noen kunder ikke mottok varene sine, legger han til.

Han vil nå benytte sjansen til å beklage til alle som er rammet.

– Som gründer og tidligere daglig leder har det vært vondt å skuffe de berørte. Jeg ønsker enda en gang å beklage til Eirin Kristiansen og andre berørte kunder for situasjonen, selv om det ikke løser problemet.

Flere rammet

Kommentarene som ligger på Facebook-siden til Gulvbutikk vitner om at det er flere enn Eirin Kristiansen som ikke har fått verken varer eller penger tilbake.

«Fint gulv! Men når får jeg mitt gulv jeg har ventet 6 måneder på», er det en som skriver.

«Har ventet 13 måneder på penger», skriver en annen.

Og en tredje kommer med en klar oppfordring: «Aldri kjøp gulv fra disse».

Lite du kan gjøre

Hvilke rettigheter han man så som forbruker, når uhellet først er ute?

Ikke så mange, ifølge forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Når et selskap går konkurs, er det som regel lite eller ingenting å hente.

GIR RÅD: Forbrukerjurist Thomas Iversen sier at den beste måten å beskytte seg på ved forskuddsbetaling, er å bruke kredittkort. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

– Som regel er det sjelden mye penger å hente i boet, og i beste fall er det snakk om en liten del, sier Iversen.

Men krav må uansett rettes til konkursboet, all den tid firmaet har sluttet å drive butikk. Hvis gulvet er bestilt, men ikke produsert eller sendt ut, så er det også vanskelig å få varene levert.

– Bedrifter går dessverre av og til konkurs. Og det å forskuddsbetale vil selvsagt være en risiko man tar som forbruker, sier han.

Selv om det dessverre er lite å gjøre om uhellet først er ute, så har Thomas et par gode råd til deg som forbruker.

– Samtidig som du sender krav til konkursboet kan du undersøke hvilken betalingsmåte du har brukt og sende krav til kortutsteder. Du er best beskyttet om du betaler med et kredittkort eller et annet betalingskort, sier han.