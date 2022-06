Se hele intervjuet med Eikeri i vinduet øverst.

Casper Ruud fikk hele verdens idrettsøyne på seg da han spilte den historiske finalen mot Rafael Nadal i Roland Garros.

Men også en annen nordmann skrev et stykke tennishistorie i Grand Slam-turneringen. Ulrikke Eikeri tok seg til finalen i mixed double sammen med sin makker Joran Vliegen.

Eikeri var dermed første nordmann til å nå en Grand Slam-finale.

– Utrolig nok, sier Eikeri og ler når hun gjester God Morgen Norge.

Ulrikke Eikeri og belgiske Joran Vliegen ble nummer to i mixed double i Roland-Garros. Foto: THOMAS SAMSON

– Det er fortsatt uvirkelig for meg. Jeg kan ikke tro at jeg gikk helt til finalen. Det er helt utrolig. Å gå til finalen i en Grand Slam og å spille på Philippe-Chatrier er det største jeg kan gjøre. Det var en utrolig gøy opplevelse, legger hun til.

Tøffe stunder

Men veien til den historiske finalen har vært alt annet enn enkel for 29-åringen fra Oslo.

Som ungdom var Eikeri en svært lovende tennisspiller og var rangert som nummer 16 i verden som juniorspiller.

Men gjennombruddet lot vente på seg. I løpet av karrieren har hun slitt mye med skader.

Eikeri har også vært uten trener de siste åtte årene, noe som gjør at hun reiser alene rundt 250 dager i året.

– Det har vært en vanskelig situasjon. Men selv om jeg har blitt satt tilbake av skader og litt dårlig opplegg, synes jeg at jeg alltid har hatt en «passion» for tennis. Jeg har elsket å spille tennis, og har virkelig hatt troen på at jeg kan oppnå gode resultater, sier Eikeri og understreker:

– Jeg føler jeg har overvunnet alle de tøffe stundene og motgangen.

Inspirert av Ruud

I årets Roland-Garros ble Ulrikke Eikeri et navn mange bet seg merke i. Hun hadde aldri spilt mixed double tidligere, og ble partner med belgiske Joran Vliegen bare minutter før deadline. De to var det lavest rangerte laget som kom inn.

– Vi var egentlig bare glade for å komme med, erkjenner Eikeri.

– Jeg hadde ikke store forventninger siden var første gang jeg spilte mixed double. Likevel så kom vi til finale på første forsøk. Det hadde jeg overhodet ikke forventet, innrømmer hun.

Nå er Eikeri rangert som nummer 41 i verden i double og 270 i single. Dette kommer av at hun har prioritert double-spill foran single-turneringer. Det at hun har klatret på double-rankingen kommer godt med økonomisk.

– Det betyr mye, og jeg håper dette resultatet skal hjelpe meg å få på plass en økonomisk sponsor slik at jeg kan få en trener, sier Eikeri.

– Jeg er utrolig glad for at jeg har fått dette resultatet nå. Jeg har lært det å være tålmodig og har fått en ekstrem dedikasjon og arbeidsvilje.

Nå venter Wimbledon og oppvarmingsturnering i Berlin, og Eikeri finner inspirasjon i hva både hun selv og Casper Ruud har fått til.

– Det Casper presterer er helt vanvittig i en sport som tennis. Å være rangert så høyt som han er og å være i finalen i French Open... Jeg gleder meg til å følge ham videre. Det er veldig inspirerende.