Vossavangen satte varmerekord

Til tross for varierende sommervær, var det ett sted som tok rekorden mandag.

Meteorologene på Twitter skriver tirsdag at det har vært en varierende sommer så langt i år, men at en heldig vinner satte ny varmerekord.

– Varierende sommervær til tross, dagen i går ble den varmeste målt hittil i år med 27,1 grader på Vossavangen.

Flere steder i landet opplevde deilig sommervarme gjennom helgen, og i går fikk Vestland fylke også smake på heten.

– Det var varmt i store deler av Vestland fylke. Kvamsøy var oppe i 26,4 grader og Etne 25,7. Bergenserne noterte årets varmeste med 25,0 grader, skriver Meteorologene på Twitter.

Det er likevel ikke ventet at godværet skal vare framover.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga, sier til TV 2 at det nok blir noen dager med sol, men at en ikke kan forvente mange av de.

– Vi er inne i en periode nå hvor godværsdagene ikke kommer som perler på en snor, så hvis det kommer en dag med fint vær ville jeg benyttet meg av den med en gang.

Han forteller at det i løpet av helgen vil være finvær på Sør- og Østlandet, mens det på Vestlandet vil bli grått og vått.