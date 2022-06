Slik kan du unngå å havne midt i feriekaoset i Europa

Det er faktisk flere ting du kan gjøre for å slippe å havne i lange køer og forsinkelser på utenlandsferie i sommer.

Om du endelig har har fått passet i orden, kan du havnet i nytt kaos i sommer.

Allerede før både Norge og resten av Europa tar ferie, er det fullstendig kaos ved enkelte flyplasser nedover kontinentet.

Forrige uke nektet KLM å fly til Schipol i Nederland fordi flyplassen nektet folk å komme inn. Og SAS utelukker ikke flere enkeltkanselleringer de neste månedene.

Mangel på flyplasspersonale og forsinkelser i alle ledd fører til propp i systemet: Folk kommer rett og slett ikke fram.

– Ingen «quick-fix»

Christian Kamhaug er flyekspert og programleder i Flypodden, en podcast om nettopp flybransjen. Kamhaug tror flyplasskaoset vi ser i Europa vil vedvare hele sommeren, men at de norske flyplassene slipper billig unna.

REISE-FRUSTRASJON: Christian Kamhaug tror mange nordmenn på reisefot vil kjenne på frustrasjon i sommer. Foto: Privat

– I stedet for å permittere har mange av de europeiske flyplassene sagt opp ansatte under pandemien, og nye ansatte må derfor trenes opp og få sikkerhetsklarering, noe som tar tid. Det finnes ingen «quick-fix» for de europeiske flyplassene, sier han.

Kamhaug tror mange vil kjenne på reise-frustrasjonen i sommer, men han tror ikke nordmenns reiselyst svekkes av den grunn.

– Du må forberede deg på når det blir kø og kaos, ikke om det blir kø og kaos, sier reiselivsekspert Odd Roar Lange. Han er en av Norges mest erfarne reiselivsjournalister.

FORBEREDT: Odd Roar Lange råder folk til å stille godt forberedt. Foto: Arne Rovick

Her er en sammenfatning av ekspertenes tips og triks for å unngå havne i kaoset:

1. Bestill tidlig flyavgang

Har du bestilt fly, er det for sent, men det kan være fint å tenke på ved neste gang, sier Lange.

– Tidlig om morgenen har ikke kaoset oppstått ennå. Det er da det er færrest folk og de første flyene er ofte i rute, fordi forsinkelsene har ikke oppstått ennå, sier den erfarne turisten.

TIDLIG: Det kan være lurt å velge en tidlig flyavgang, ifølge Odd Roar Lange. Foto: Nico Sollie / TV 2

2. Unngå mellomlandinger

Det er alltid lurt å unngå mellomlandinger, forteller Lange.

– Mellomlanding øker risikoen for et problem. Og hvis det er mulig: Unngå å bruke flere forskjellige flyselskap.

Dersom du har en billett med mellomlanding fra samme flyselskap, eller to flyselskaper som samarbeider om tilbudet, vil det ikke bli noe problem, fordi du slipper en ny sikkerhetskontroll, forteller Christian Kamhaug.

Han sier at mellomlandinger som regel er ukomplisert. Det kan imidlertid bli problematisk hvis billetten for neste avgang kommer fra et annet flyselskap.

– Da må du sjekke inn på nytt og gå gjennom ny sikkerhetskontroll, og da kan man havne i lange køer.

Med to separate billetter har du dessuten ikke de samme rettighetene som ved en sammenhengende billett, ifølge Kamhaug.

– Ved en kansellering kan du havne i en situasjon hvor begge selskapene sier fra seg ansvaret.

LANGE KØER: På Schiphol flyplass i mai. 22. mai 2022. Med sammenhengende billett fra samme selskap slipper du ny innsjekk, tipser Christian Kamhaug. Foto: Hilde Gran / TV 2

3. Unngå «kreative billetter»

Kamhaug fraråder også nordmenn å falle for såkalte «kreative billetter».

– Hvert år er det historier om superbillige billetter fra reisebyråer på nettet. Billetter som ikke henger sammen, bestående av ulike selskaper.

Flyentusiasten mener det beste valget er å bestille billett direkte fra flyselskapet.

– Du kan spare noen hundrelapper på andre billetter, men det er ikke verdt det når problemene oppstår etter for eksempel en kansellering. Via ett flyselskap er det lettere for dem å oppnå direkte dialog med den reisende.

4. Møt opp i god tid, men ikke for god tid

Det er mange som tenker at det er lurt å møte opp veldig tidlig. Men flyplassene er ikke dimensjonert for at flypassasjerer kan komme veldig tidlig, forteller Odd Roar Lange.

– Flyplassene er skapt for «touch and go». Når folk kommer to-tre timer tidligere enn vanlig, blir det mer folk, mer kø og mer propp.

Dersom du har mulighet til å kjøpe fasttrack-billett for å slippe køen, mener Kamhaug tiden er inne for å bruke det nå. Ellers råder han folk til å smøre seg med tålmodighet.

– Skaff pass og billett i god tid. Mange flyplasser har også tjenester hvor man kan se hvor lang tid det tar å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen på det gitte tidspunktet.

TIKK-TAKK: Det er kjekt å ha god tid, men det er ingen grunn til å overdrive, ifølge Odd Roar Lange. Foto: Toby Melville/Reuters

5. Bruk kjente tjenester

Både Kamhaug og Lange råder reisende til å bruke velkjente tjenester for å bestille flybillett.

– Kjøp via etablerte og velrennomerte reisebyråer. Det koster et par hundre kroner ekstra, men da bruker du et selskap med god kundebehandling, som varsler og endrer fly hvis det skjer noe, sier Lange.

– Sjekk hvor du handler, og styr unna de mest ukjente aktørene, sier Kamhaug.

TRYGT: Bruk en tjeneste du kjenner til fra før, råder både Christian Kamhaug og Odd Roar Lange. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

6. Tips til reisegjengen

Lange har også råd til de som skal reise sammen i en større gruppe.

– Hvis man reiser sammen med en vennegjeng, er det lurt at én person bestiller for helle gruppen. Datamaskinen tenker at det er en familie på tur, det gjør at ingen blir splittet og man ikke får forskjellige seter, for eksempel.

SAMMEN: Odd Roar Lange kommer med tips til vennegjengen som skal på tur. Foto: Enrique Calvo/Reuters

Satt in ekstra ressurser

Lange tror de kaotiske tilstandene i luftfarten kan bidra til at færre nordmenn velger å dra på utenlandstur.

– Det er skadelig for omdømmet til flyselskapene. Flypassasjerer har all rett til å være irritert og skuffet over den pågående situasjonen, mener han.

Avinors pressekontakt, Joachim Vestre Andersen, sier til TV 2 at det er satt inn ekstra ressurser på Oslo lufthavn for å sikre en god opplevelse for de reisende.

– Dette hadde vi gjort uavhengig av flykaoset enkelte steder i Europa. Det kan selvfølgelig oppstå kø og forsinkelser også her, men vi ser ingen tendens til et økt antall forsinkelser eller opphoping av folk, sier Andersen.

Han legger til at reisende bør følge flyselskapenes egne reiseråd, og møte opp til den tiden flyselskapet anbefaler.