Revolusjonerende verktøy: – Har stor betydning

Manuell kontroll av rekkverk langs norske veier byttes nå ut med kamera, kunstig intelligens og datateknologi for å finne feil.

– Dette er et langt bedre system for å finne feil på rekkverkene. Det vil gjøre oss i stand til å ha bedre kontroll på tilstanden på rekkverkene våre. Gjennom dokumentasjon fra den nye teknologien kan vi sette inn tiltak der det trengs, sier sjefingeniør Bård Nonstad i Statens vegvesen til TV 2.

Han snakker om en oppfinnelse som allerede har revolusjonert kontrollen av rekkverk - eller autovern som noen kaller det - langs veiene våre. Selskapet bak heter iSi på Åndalsnes, og de fikk ideen i 2019 da de laget en dataløsning for rapportering av inspeksjoner for rekkverksentreprenør Arvid Gjerde.

– Sammen med rekkverksentreprenørene så vi at kontrollen kunne gjøres på en langt mer effektiv måte. NTNU ble involvert, og vi fikk støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle en digital løsning for rekkverksinspeksjon, forteller Husøy til TV 2.

FOTOBIL: Bak på spesialbilen er det montert et kamerarigg med tre høyoppløselige kameraer som fotograferer rekkverk. Foto: Arne Rovick /TV 2

Løsningen er en kamerarigg med tre kamera som er montert bak på en spesialbil. Tre høyoppløselige bilder tas for hver meter av rekkverket og lastes opp til et dataprogram, hvor kunstig intelligens finner feil og avvik. Sammen med nøyaktig GPS-posisjon presenteres bilde med feil nøyaktig plassert på et kart.

– Vi har tatt enorme mengder med bilder av rekkverk og trent opp verktøyet til å finne feil og avvik, forteller Husøy.

MANGLER: På hver rekkverksstolpe er det ni bolter. Her har systemet avdekket tre avvik. Foto: iSi.

Langs de vel 10 000 kilometerne med riksveier i Norge er det over 7000 km rekkverk. De er der for å hindre alvorlig skade ved utforkjøring, mens midtrekkverkene også skal hindre alvorlige møteulykker. Og feil er det mange av:

I 2019 ble det i gjennomsnitt funnet tre avvik per 100 meter.

– Manuelle inspeksjoner er tidkrevende og spesielt utfordrende på høytrafikkvegnettet vårt, sier Bård Nonstad i Statens vegvesen.

Kostbar kontroll

Frem til nå har inspeksjonen vært utført helt manuelt og er svært kostbar. Ifølge Statens vegvesen kostet forrige rekkverkskontroll mellom 16 og 17 millioner. Den manuelle inspeksjonen krevde inntil tre personer, foregikk i 10-15 km/t i henhold til instruks fra vegvesenet og med bruk av egen sikkerhetsbil, såkalt putebil, for å hindre trafikkfarlige situasjoner på det mest trafikkerte vegnettet.

FINNER FEIL: Rekkverkskontrollen foregår nå heldigitalt med kun én person bak rattet. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi har vært opptatt av å gjennomføre inspeksjonen i normal hastighet slik at en kan holde fartsgrensa og ikke være til hinder for trafikken mens vi kjører rekkverksfotografering, forklarer Husøy.

– Oppdager systemet alle feil?

– På tester fant vi like mange feil som ved manuell inspeksjon. Målsettingen er av vi skal avdekke over 90 prosent av feil på rekkverkene samtidig som jobben gjøres langt mer effektivt og trafikksikkert, mener Husøy.

– Hvor unik er denne oppfinnelsen?

– Foreløpig er vi i de eneste i Skandinavia som har jobbet med det. Vi kjenner heller ikke til at andre har en slik løsning som dette, sier Fred Husøy.

FORNØYD: Bård Nonstad er sjefingeniør i Statens vegvesen og er glad for at rekkverkskontrollen nå blir effektivisert. Foto: Øyvind Hermstad/TV 2

Det er setter Statens vegvesen pris på. Nå håper de at oppdraget kan løses digitalt med en automatisert inspeksjon i tilnærmet vanlige kjørehastighet og på den måten både spare tid og penger, og med bedre datakvalitet.

– Vi håper å kunne registrere alle våre rekkverk med slik ny teknologi i løpet av dette året. Per i dag er iSi den eneste leverandøren vi kjenner til som tilbyr en slik løsning, sier sjefingeniør Nonstad til TV 2.

Dette handler i siste instans om trafikksikkerhet i praksis.

– Det har veldig stor betydning for trafikksikkerheten at rekkverkene er i orden og virker slik de skal, sier Bård Nonstad.