Å ha bilen på verksted oppleves nok for mange som et nødvendig onde. Men på verksted må bilene våre: Enten det er for faste servicer, for å skifte slitedeler – eller for å reparere skader.

Men hvor fornøyd er vi egentlig etter å ha hentet bilen hjem igjen? Det får vi vite mer om når resultatene fra Autoindex 2022 nå er offisielle. Her har hele 13.773 norske bileiere gitt sin mening om bil og bilhold.

Dette er den største kundetilfredshetsundersøkelsen som gjøres blant norske bileiere.

14 av 21 sisteplasser

De har svart på over 200 spørsmål innen fire hovedkategorier: Bilen og kjøreopplevelsen, forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet, service på verkstedet og lojalitet til merket.

Helt til topps samlet i undersøkelsen går Lexus. De har også de mest fornøyde verksted-kundene. I helt motsatt ende av skalaen finner vi Tesla.

Bileierne har svart på 21 spørsmål i verksted-kategorien. Tesla havner nederst på 14 av dem. Dermed ender Tesla på en samlet score på 833,4. Gjennomsnittet i denne kategorien er på 883. Mens Lexus på førsteplassen ender på 957,5.

Helt til topps - for 11. år på rad

Det har lenge vært satset på å bedre kundetilfredsheten hos norske merkeverkesteder. 2022-undersøkelsen fra Autoindex avslører til dels betydelige forskjeller mellom merkene.

Negativt for Audi

Dette er noe av det deltagerne i undersøkelsen har rangert:

Det var hurtig og enkelt å reservere tid på verkstedet.

Fagkunnskapen hos de ansatte på verkstedet.

Kundemottakerens evne til å lytte og sette seg inn i din situasjon.

Alt vi ble enige om på forhånd er utført når jeg henter bilen.

I tillegg til Tesla, utmerker Audi seg i negativ retning. De tar tre bunnplasseringer. Dette gjelder prisnivå på deler og tilbehør – samt forholdet mellom pris og kvalitet på verkstedets ytelser.

Det siste året har det blitt mye dyrere å ha bilen på verksted

Forskjell mellom premiummerkene

Generelt er kundetilfredshet på verkstedet svært viktig for bilbransjen. Det er her mange forhandlere henter en stor del av inntektene sine. Samtidig er gode verkstedopplevelser viktig for lojaliteten. Fornøyde kunder kommer tilbake – misfornøyde kunder risikerer man i større grad å miste til konkurrentene.

Derfor har en rekke importører og forhandlere i mange år satset tungt på dette. Men jobben er helt tydelig ikke over hos mange av dem.

Mikkel Korntved er administrerende direktør i danske Loyalty Group, som står bak Autoindex-undersøkelsen i Skandinavia. Til bransje-nettstedet BilNytt.no fremhever han spesielt forskjellen mellom premium-merkene:

Audi har hatt en solid salgsopptur på det norske markedet de siste årene. Men eierne er ikke veldig fornøyde når de har bilene sine på verksted.

Tesla overrasker mest

– Vi har Volvo og BMW på den ene siden, som scorer relativt høyt, og Mercedes-Benz og særlig Audi på den andre siden, som scorer relativt lavt. Det vitner om ulik tilnærming til service på verkstedene.

Han mener ettervirkning etter korona-pandemien og press på privatøkonomien hos mange forklarer at mange merker gjør det dårligere i denne undersøkelsen i år, enn de gjorde i fjor.

Hva er det så som overrasker Korntvedt mest?

– Det må jeg si er Teslas middelmådige score, tatt i betraktning hvor begeistrede kundene er overfor bilen generelt, sier han til BilNytt.no.

Så fornøyde/misfornøyde er vi med verkstedet: 1. Lexus 957,5 2. Toyota 931,7 3. Volvo 914,9 4. Suzuki 910,0 5. BMW 903,5 6. Mazda 902,0 7. Ford 895,0 8. Subaru 888,9 9. Opel 881,4 10. Renault 878,5 11. Peugeot 877,8 12. Mitsubishi 875,5 13. Mercedes 875,4 14. Citroën 875,3 15. Nissan 870,0 16. Skoda 869,4 17. Kia 868,8 18. Volkswagen 868,5 19. Honda 862,9 20. Hyundai 848,8 21. Audi 847,1 22. Tesla 833,4 Alle tall fra Autoindex 2022.

Honda mest ned

Bare fire merker øker tilfredsheten fra forrige undersøkelse, de 18 øvrige gjør det dårligere i 2022.

Citroën gjør et pent byks i positiv retning. Her har scoren økt med 2,3 prosent. Hos Kia er det opp 1,2 prosent. Mitsubishi kan notere seg for 0,6 prosent opp, mens Toyota øker 0,2.

I andre enden av skalaen faller Honda mest, 4,8 prosent. Det er heller ikke grunn til jubel hos Skoda eller Renault, de faller henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent. Ford er ned 3,4 prosent mens Subaru og Mercedes begge faller 2,7 prosent i denne kategorien.

