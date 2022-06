Her har prisene steget mest: – Øker enormt

Hoteller over hele landet opplever stor pågang – noe som virker inn på prisene.

– Prisene har gått opp, ja. Det blir dyrere jo lenger man venter. Vi har generelt en prisøkning på cirka 10 prosent, både grunnet etterspørsel og økte varekostnader, sa konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon til TV 2 fredag.

Peter Wiederstrøm er tidligere hotelldirektør, og jobber nå med rådgivning for nye hotellprosjekter. Han har analysert pris-tall fra Benchmarking Alliance.

– Funnene er at romprisene øker enormt, nær sagt over hele linjen når det gjelder norske storbyer. Men det er også langt flere gjester på hotellene enn i fjor og året før, og til og med mer enn i 2019 enkelte steder, sier Wiederstrøm.

ØKNING: Peter Wiederstrøm sier romprisene har økt enormt i storbyene. Foto: Agnete Brun

– Med utgangspunkt i mai måned, som er siste hele måned som er klar, er romprisene i Norge hele 30 prosent høyere enn i fjor, sier han.

Med 30 prosent vekst vil det rommet som kostet 1 000 kroner i fjor koste 1 300 i år.

– Vi ser også at romprisene er knapt 20 prosent høyere enn i 2019, sier han.

Her stiger prisene mest

Hovedstaden skiller seg ut med priser som har steget mest siden 2021.

– I forhold til fjorårets mai er det i særklasse Oslo-markedet som stiger mest, hele 63 prosent opp. Det skal tillegges at romprisene i Oslo i mai i fjor var på et nasjonalt bunn-nivå.

Ifølge analysen har Bergen og Stavanger en prisøkning på over 30 prosent.

– Sammenlignet med mai 2019 er det Trondheim som har størst prisvekst med 29 prosent.

PRISVEKST: Prisveksten er størst i Trondheim sammenlignet med 2019, ifølge en analyse fra Benchmarking Alliance. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Hotell-rådgiveren sier det er flere faktorer som påvirker prisene.

– Det enkle svaret er forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt hotellenes dyktighet i arbeidet med optimalisering av pris. Går vi litt bak dette, finner vi at høy utnyttelse av kapasitet, for eksempel rombelegget, ofte betyr at prisene er høye. Men det behøver ikke alltid være slik.

Bærer med seg store tap

Wiederstrøm sier det er vanskelig å spå hvor høye hotellprisene kan bli i løpet av sommeren.

– Nå ser vi at nesten alt i samfunnet blir dyrere, og veksten i konsumprisindeksen er rekordhøy.

Han sier hotellene har behov for å øke romprisene for å overleve.

– Hotellene opplever økte kostnader, og bærer jo også med seg til dels enorme tap fra de siste to årene.

Hva med resten av sommeren?

Hotellkjeden Scandic kan ikke utelukke at prisstigningen stopper opp i juni.

– Vi kan dessverre ikke uttale oss om fremtiden, men vi har derimot kommunisert til markedet at vi regner med en videre utvikling i juni, sier direktør for salg og distribusjon i Scandic, Gry Eriksen.

Kommunikasjonsdirektør i Nordic Choice Hotels sier på sin side følgende om sommerens priser:

– Prisen i sommer forventes ikke å ha samme prisvekst som vi har sett i mai måned, sier Bettina Flatland.

Prisstigningen skyldes en kombinasjon av høyere etterspørsel, økte kostnader og begrenset kapasitet, ifølge Flatland.

Eriksen i Choice peker også på etterspørselen som avgjørende faktor.

– Mange dropper den dyre ferien

Den store hotell-pågangen kan kanskje skyldes at mange nordmenn skal på norgesferie?

I en IPSOS-undersøkelse gjort for DNB kommer det imidlertid frem at norgesferie ikke er like populært som i fjor, men i et historisk perspektiv er det likevel mange som velger Norge som sommerferie-destinasjon, forteller forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

FERIE: Silje Sandmæl i DNB sier mange dropper den dyre ferien for å være økonomisk rustet til høsten. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun sier korona har gjort at nordmenn tenker mer langsiktig og forsiktig enn før.

– Mange dropper den dyre ferien for å kunne være økonomisk rustet til høsten. Hele 7 av 10 mener at økte husholdningsutgifter har påvirket den økonomiske situasjonen i noe eller betydelig grad.

Men 7 av 10 nordmenn setter ikke opp et budsjett for ferien, ifølge undersøkelsen.

– Blir en dårlig start på høsten

Forbrukerøkonomen tror mange forbereder seg til høyere priser og økte renter.

– Korona gjorde at vi sparte mer og i tillegg oppdaget nok noen at det var en del ting man kunne klare seg uten.

Sandmæl anbefaler sterkt å ha en viss oversikt over ferie-utgiftene.

– Ikke kun for å ha kontroll over utgiftene, men for å prioritere det som betyr mest.

BUDSJETT: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl anbefaler å sette opp et ferie-budsjett. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Hvis det er viktig for deg å bo bra, bør pengene legges i det i stedet for å spise ute, råder hun.

– Gjør man alt det man har lyst til og ender opp med minus etter ferien blir det en dårlig start på høsten. Å bli rik på opplevelser trenger ikke å koste mye. Vi bor i et vakkert land fullstappet med gratis opplevelser, sier Sandmæl.

Hun sier man kan spare mye penger på overnatting hvis man planlegger ferien nøye.

– Å bo i telt er både hyggelig og billig, de fleste steder også gratis. Jeg anbefaler også å bli medlem av den norske turistforeningen. Det finnes utallige ubetjente hytter som er billige og utrolig hyggelige. Husk å ta med eget sengetøy og håndkle. Sjekk også ut steder du kan leie privat. Jobber du i en bedrift som har firmahytter, er det også en god mulighet, sier Sandmæl.