Tilbakekaller produkt: – Kan sprekke

«IKEA oppfordrer alle kunder som eier METALLISK espressokanne for platetopp, 0,4 l, med sikkerhetsventil i rustfritt stål, med datostempel mellom 2040 og 2204 (ååuu), til å slutte å bruke den og kontakte IKEA for å få tilbake hele kjøpesummen.»

Dette skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

Grunnen til at den store møbelprodusenter har valgt å tilbakekalle espressokannen, er faren for at den kan sprekke.

IKEA oppfordrer derfor alle som har kjøpt kannen om å slutte å bruke den med det samme, og heller kontakte selskapet for å få pengene tilbake.

– Risikoen har økt etter bytte av materiale og konstruksjon av sikkerhetsventilen, derfor er kun produktene med sikkerhetsventil i rustfritt stål (farge sølv/grå) inkludert i tilbakekallingen, står det videre.

Ingen andre produkter skal være berørt av tilbakekallingen.